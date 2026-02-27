"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 860, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

Sonda "Na sygnale" czy "Na dobre i na złe" - który serial wolisz? "Na sygnale" "Na dobre i na złe"

"Na sygnale" odcinek 860 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 860. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Wiktor organizuje dla kolegów przyjacielski mecz piłki nożnej, który kończy się bolesną kontuzją doktora Góry, ostrą bójką Alka z Nowym i wizytą Benia na SOR - ze. Prosto ze szpitala ratownicy jadą do akcji, awaryjnie pomagając pozostałym ekipom podczas masowego karambolu. A w terenie Alek z Nowym znów trafiają do jednej karetki i wspólnymi siłami ratują życie matki oraz jej 2 - letniej córeczki...

PRZECZYTAJ TEŻ: To był najbardziej żenujący polski serial. Dziś mało kto o nim pamięta - a grały w nim duże gwiazdy

"Na sygnale" odcinek 860 - premiera i emisja

860. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 11 marca 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 860. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Lea Oleksiak, Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Hubert Jarczak, Anna Wysocka - Jaworska i Adrianna Jagiełło.

49

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).