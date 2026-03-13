Barwy szczęścia, 23-27 marca: Daniel grozi Asi sądem, a Celina i Łukasz jeszcze bardziej zbliżają się do siebie

Spis treści
- "Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3342
- "Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3343
- "Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3344
- "Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3345
- "Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3346
- "Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
- "Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
W poprzednich odcinkach (3337-3341) Natalia coraz bardziej odczuwała skutki przewlekłego stresu i wyznała Malwinie swoje załamanie. Renata wpadła w panikę, gdy jej diler dowiedział się o spotkaniach z policjantem, i została odcięta od narkotyków, od których się uzależniła. Grażyna kontynuowała romans z Patrykiem, ujawniając Madzi jego tożsamość, a Tomasz odczuwał zazdrość wobec jej nowego partnera. Renata wciąż zmagała się z objawami uzależnienia, co martwiło Marcina, Dominikę i Karola, który przyłapał ją na próbie zdobycia recepty. Lucyna wprowadziła się na stałe do domu Pyrków. Daniel okłamał Asię, zabierając Emila na strzelnicę zamiast na kręgle. Kasia i Mariusz przygotowywali festyn z okazji Dnia Jabłka. Łukasz współpracował z Celiną przy sprawie zdrady, a Ksawery został upomniany za używanie alkogogli, które później testowała sama Górka na festynie. Lucyna przewodziła pikiecie mieszkańców przeciwko Wilkowi, a Justin sprzeciwił się Bruno, który kwestionował jego kompetencje. Oliwka w pracy wprowadziła napiętą atmosferę, a Ola stała się ofiarą jej surowego podejścia. Łukasz spędził namiętny wieczór z Celiną, otrzymując wsparcie od bliskich, a Justin próbował interweniować w sprawach Oliwki, podczas gdy Karol został brutalnie zaatakowany w szpitalu przez pacjenta uzależnionego od leków.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3342
Konsekwencje śmierci Karola mocno dotykają jego bliskich, a Hubert zmaga się z poczuciem winy po nieudanej akcji ratunkowej. Natomiast w redakcji "Szoku" wybucha spór wokół planowanej publikacji drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Z kolei uczucie łączące Celinę i Łukasza wyraźnie przybiera na sile. Za to podczas lokalnego Dnia Jabłka Kasia i Mariusz są świadkami poruszającego wystąpienia Alberta - kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłania do refleksji Janka Makowskiego.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3343
Bliscy nieustannie wspierają Darka po śmierci Karola. Natomiast Tomasz konfrontuje się z Patrykiem, co skłania nauczyciela do poważnych, życiowych deklaracji wobec Grażyny. Z kolei Witek stanowczo odrzuca plany ojca dotyczące podjęcia studiów, a jego autorski pomysł na otwarcie własnego klubu muzycznego wywołuje poważny konflikt rodzinny.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3344
Hubert odkrywa, że Daniel zatrudnił się w jego szpitalu jako ochroniarz, a gdy donosi o tym Asi, ta spodziewa się tylko najgorszego. Z kolei Witek omawia plany otwarcia klubu z Wiktorem, który namawia go do przełamania się i ponownego poproszenia ojca o pomoc. Gdy Marek uparcie krytykuje pomysł syna, w obronie nastolatka niespodziewanie staje Olga. Tymczasem w redakcji "Szoku" dochodzi do kolejnego ostrego starcia Weroniki z Kornelem.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3345
Marek postanawia wesprzeć syna i prosi Witka o biznesplan klubu, deklaruje nawet gotowość do inwestycji. Natomiast Oliwka, zaskoczona opowieścią Patryka o jego spotkaniach z Kępskim, po powrocie do domu żąda od Tomka natychmiastowych wyjaśnień. Z kolei artykuł Weroniki uświadamia czytelnikom - w tym również Renacie - powagę problemu uzależnienia od opioidów. Tymczasem Dominika przyłapuje przyjaciółkę na wyciąganiu ze śmieci kolejnego opakowania leków.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3346
Napięcie w relacji Oliwki i Tomka ulega zaostrzeniu. Dodatkowo potęguje je Madzia, dzieląc się swoimi obserwacjami na temat zainteresowania Kępskiego Grażyną. Natomiast Dominika bezskutecznie próbuje skłonić Renatę do konfrontacji z problemem uzależnienia od opioidów. Z kolei Daniel po raz kolejny wywołuje niepokój Asi, stanowczo przypominając byłej żonie, że w przypadku ograniczania jego kontaktów z Emilem - ma pełne prawo wejść na drogę sądową.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3342–3346 będzie można oglądać od 23 do 26 marca 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 3342 - poniedziałek, 23 marca
- Odcinek 3343 - wtorek, 24 marca
- Odcinek 3344 - środa, 25 marca
- Odcinek 3345 - czwartek, 26 marca
- Odcinek 3346 - piątek, 27 marca
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)