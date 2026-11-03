"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" wraca z 3. sezonem. Wiemy, co wydarzy się w nowych odcinkach

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - co się wydarzy w 3. sezonie?

Jeśli Percy Jackson nauczył się czegoś po ukończeniu dwóch epickich misji u boku Annabeth Chase, to tego, że bez niej byłby zagubiony. Kiedy więc Annabeth zostaje porwana przez siły Kronosa, Percy musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, by ją uratować. Musi uwolnić boginię zakutą w łańcuchy, zmierzyć się z klątwą Tytana i nie dopuścić do upadku Olimpu. U boku Grovera Percy połączy siły z nieoczekiwanymi towarzyszami wyprawy, by stawić czoła przepowiedni o straszliwych konsekwencjach.

W rolach głównych występują: Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart oraz Levi Chrisopulos.

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"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - zwiastun 3. sezonu

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - data premiery nowych odcinków

Produkcja zadebiutuje już 20 listopada w Disney+. Na start pojawią się dwa odcinki, a następne będą udostępniane co tydzień. Trzeci sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" został stworzony przez Ricka Riordana i Jonathana E. Steinberga, a funkcję producentów wykonawczych pełnią: Steinberg, Dan Shotz i Craig Silverstein, a także Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein i Jeremy Bell z The Gotham Group, Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson oraz Tamara Becher-Wilkinson. Jet Wilkinson jest z kolei producentem wykonawczym dwóch ostatnich odcinków sezonu. (informacja prasowa)

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