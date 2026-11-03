Dziedzictwo, odcinek 1067: Poyraz straci ukochaną. Pelin wyda Nanę w ręce porywaczy! [ZDJĘCIA]

Pelin wywabi Nanę w pułapkę w 1067. odcinku „Dziedzictwa”

Pelin nie potrafi pogodzić się z tym, że Poyraz wybrał Nanę i nie zamierza wracać do ich dawnej relacji. W 1063. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna jasno dał jej do zrozumienia, że widzi w niej wyłącznie przyjaciółkę. Kobieta nie zamierzała jednak rezygnować z walki o jego uczucia. W 1066. odcinku „Dziedzictwa” Pelin postanowiła nie ostrzegać Poyraza przed planowanym porwaniem Nany. Uznała, że zniknięcie rywalki może otworzyć jej drogę do odzyskania ukochanego.

W 1067. odcinku jej działania przyniosą dramatyczne konsekwencje. Pelin podstępem wywabi Nanę poza dzielnicę, gdzie zostanie ona porwana przez ludzi Atakana. Tym samym nieświadoma zagrożenia Nana trafi w ręce bezwzględnych napastników.

Atakan wykorzysta Nanę, by zmusić Poyraza do wydania siostry

Za porwaniem stoi Atakan, który chce doprowadzić do wydania mu Pelin. W 1064. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna opracował plan uprowadzenia Nany, aby zmusić Poyraza do spełnienia swoich żądań. Nie zamierzał rezygnować z zemsty. Pelin, która doskonale znała zamiary Atakana, zamiast ochronić Nanę, zdecydowała się wykorzystać sytuację na własną korzyść. Jej podstęp sprawi, że żona Poyraza znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Mężczyzna może nie zdawać sobie sprawy, że za zniknięciem ukochanej stoi również kobieta, która wciąż próbuje odzyskać jego miłość.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1067

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1067. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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