"Barwy szczęścia", odcinek 3439. Furia Wilka po zawale matki! Pozwie Huberta, by zablokować oddanie domu

"Barwy szczęścia", odcinek 3439. Lucyna sprzeciwi się Wilkowi

W 3439 odcinku "Barw szczęścia" spór między Hubertem a Wilkiem zaostrzy się do granic możliwości za sprawą uratowania życia Lucynie Zwierzechowskiej. Gdy seniorka dostanie na ulicy zawału serca, to właśnie Pyrka udzieli pomocy matce Wilka, za co wdzięczna kobieta odwróci się od swojego syna Macieja.

Wilk zrzuci winę na Huberta i zarzuci mu, że to on doprowadził Lucynę na skraj śmierci, powodując gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia matki, jednak wtedy nadejdzie wsparcie z zaskakującego kierunku.

Hospitalizowana seniorka jeszcze w 3438 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie z inicjatywą wobec Huberta oraz Asi (Anna Gzyra) i zaproponuje im odkupienie swoich udziałów w domu na bardzo korzystnych zasadach. Odpowiedź ze strony Wilka będzie natychmiastowa.

Awantura w 3439 odcinku "Barw szczęścia". Wilk grozi Hubertowi sądem

W 3439 odcinku "Barw szczęścia" opanowany furią Wilk skonfrontuje się z Hubertem na terenie szpitala. Agresywny mężczyzna zagrozi Pyrce procesem sądowym, ponieważ nie zamierza rezygnować z należących do Lucyny części nieruchomości przy ulicy Zacisznej. Pazerny deweloper podejmie każde działanie, aby podważyć porozumienie zawarte między seniorką a Pyrkami.

Wkrótce jednak Wilk zrozumie, że Asia i Hubert mogą liczyć na liczne grono oddanych znajomych, którzy natychmiast wesprą ich w walce o dom z synem Lucyny.

Kiedy oglądać 3439 odcinek "Barw szczęścia" w telewizji?

Telewizyjna premiera 3439 odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.