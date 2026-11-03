„M jak miłość”, odcinek 1955: Aneta zobaczy, jaki horror rozgrywa się w domu Kasi i Mariusza

Dramat Kasi i Mariusza w 1955 odcinku „M jak miłość”. Co odkryje Aneta?

W 1955 odcinku „M jak miłość” okrutny i brutalny Mariusz zacznie przepraszać Kasię za gwałt, którego dopuścił się na niej po alkoholu. Przerażona ofiara z każdą minutą będzie odczuwała przed zwyrodnialcem coraz większy lęk. Kobieta zacznie drżeć w obawie, że Sanocki może wyrządzić krzywdę również jej córce Zosi.

Właśnie w tym momencie w 1955 odcinku „M jak miłość” próg domu Sanockich przekroczy Aneta, która martwi się sytuacją swojej przyjaciółki. Ta niespodziewana wizyta całkowicie wyprowadzi Mariusza z równowagi i sprawi, że mężczyzna straci nad sobą panowanie.

„Aneta, a co ty tutaj robisz?” - zapyta przerażona Kasia, która wcale nie ucieszy się z odwiedzin, wiedząc, że wywołają one wściekłość Mariusza.

„Wiesz co, pomyślałam, że wpadnę i porozmawiamy o tym twoim dyplomie... Mam nadzieję, że nie przeszkadzam?” - odpowie gość.

„Skąd... Miło, że chcesz pomóc Kasi w nostryfikacji dyplomu, ale Kasia ma inne plany...” - wtrąci gospodarz.

„Aha! Ona czy ty?” - rzuci zaczepnie Aneta.

„To była nasza wspólna decyzja” - odparuje potwór Sanocki.

„To świetnie. Ja bardzo chętnie porozmawiam o tym, dlaczego w XXI wieku mąż namawia żonę, żeby zrezygnowała ze swojej kariery!” - skomentuje przyjaciółka.

„Kasiu, pozwolisz swojej koleżance tak do mnie mówić?! No powiedz coś w końcu!” - wybuchnie gniewem Mariusz.

„M jak miłość”, odcinek 1955. Aneta staje w obronie Kasi przed wściekłym Mariuszem

Podczas tej kłótni w 1955 odcinku „M jak miłość” Aneta zrozumie, jak ogromny wpływ na Kasię ma jej mąż tyran. Przyjaciółka od dłuższego czasu zdawała sobie sprawę, że Sanocki próbuje kontrolować życie żony, jednak tym razem przekroczy on wszelkie granice. Nastawiona bojowo Aneta postanowi rozprawić się z Mariuszem.

„Przepraszam bardzo, a co tutaj się dzieje? Jak ty się do niej odzywasz?” - zaatakuje go Aneta.

„To jest moja żona i będę do niej mówił, jak chcę! Potem o tym porozmawiamy” - rzuci Mariusz, po czym opuści dom, trzaskając za sobą drzwiami.

Kiedy oglądać 1955 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisja 1955 odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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