Dziedzictwo, odcinek 1067: Sinan wyda prokuratorowi dowód przeciwko Aynur! Dziewczyna poczuje się zdradzona [ZDJĘCIA]

Sinan odda nóż prokuratorowi Baranowi w 1067. odcinku „Dziedzictwa”
Sinan od początku nie wierzył, że Aynur mogła zamordować Ezgi. W 1065. odcinku „Dziedzictwa” odkrył, że dezynsekcja w jej mieszkaniu została sfingowana, a nóż podrzucono w ramach intrygi. Mężczyzna był przekonany, że ktoś próbuje wrobić ukochaną. W 1066. odcinku „Dziedzictwa” Isil odnalazła u syna narzędzie zbrodni i zażądała, by oddał je prokuraturze. Sinan odmówił, ponieważ nadal wierzył w niewinność Aynur. W kolejnym 1067. odcinku "Dziedzictwa" będzie jednak musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji. Podczas wspólnego podziwiania panoramy Stambułu wyzna dziewczynie, że przekazał zakrwawiony nóż Baranowi. Sinan będzie przekonany, że postąpił zgodnie z sumieniem i zasadami etyki prawniczej. Nie będzie chciał ukrywać dowodu, nawet jeśli może on zaszkodzić kobiecie, którą kocha.
Aynur poczuje się zdradzona przez Sinana w 1067. odcinku „Dziedzictwa”
Wyznanie Sinana całkowicie zepsuje romantyczną atmosferę. Aynur poczuje się oszukana, ponieważ mężczyzna zataił przed nią, że odnalazł narzędzie zbrodni i przekazał je prokuratorowi. Dziewczyna będzie miała żal, że nie powiedział jej wcześniej o tak ważnej decyzji. Sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, gdy Baran wystąpi o aresztowanie Aynur. Zrozpaczona kobieta będzie musiała zmierzyć się z perspektywą utraty wolności, a dodatkowo poczuje, że nie może już bezgranicznie ufać Sinanowi. Czy ich uczucie przetrwa tę próbę?
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1067
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1067. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf