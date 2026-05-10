Ekstraklasa piłkarska. KGHM Zagłębie wygrywa po ciężkim boju, ale czy to koniec problemów?

Zwycięstwo KGHM Zagłębia na trudnym terenie

Trener KGHM Zagłębia, Leszek Ojrzyński, pozytywnie ocenił zwycięstwo 2:0 nad Górnikiem Zabrze, podkreślając, że dla zespołu najważniejszy był powrót do życia. Mecz odbył się na trudnym terenie przeciwko silnemu rywalowi, co zwiększało satysfakcję z końcowego rezultatu. Przyznał, że drużyna od pierwszych minut pokazała determinację, choć później została zepchnięta do obrony.

W obliczu zagrożenia pod własną bramką, Zagłębie zademonstrowało skuteczność w defensywie. Ojrzyński zaznaczył, że jego drużyna jest jedną z najlepszych w lidze pod względem niskiej defensywy. Podczas spotkania, lubinianie wybronili aż 15 rzutów rożnych i zablokowali wiele strzałów, co świadczyło o solidności tej formacji.

"Graliśmy dziś z bardzo dobrą drużyną, na bardzo ciężkim terenie. Tym bardziej się cieszymy ze zwycięstwa. Po to przyjechaliśmy, było to widać od pierwszych minut. Potem daliśmy się zepchnąć do obrony, było groźnie pod naszą bramką. W niskiej defensywie jesteśmy jednymi z lepszych w lidze i to pokazaliśmy, wybroniliśmy dziś 15 rzutów rożnych, dużo było zablokowanych strzałów" – wyliczył Ojrzyński.

Jak Zagłębie wyszło na prostą pomimo problemów?

Ojrzyński przyznał, że jego zespół przeszedł okres załamania po wcześniejszym byciu na szczycie ligowej tabeli. Pomimo utrzymujących się problemów kadrowych, drużyna zdołała wyjść na prostą. Trener wskazał, że kluczowe okazały się mądrość, skuteczność oraz umiejętność „ostudzania” meczu, co przyniosło oczekiwane efekty w trudnych momentach spotkania.

Szkoleniowiec podkreślił, że stara się wyciskać z zespołu maksimum możliwości. Leszek Ojrzyński zauważył, że w Zagłębiu brakuje zawodników kreatywnych, którzy potrafią długo utrzymywać się przy piłce. Zamiast tego, drużyna charakteryzuje się szybką stratą futbolówki, ale jednocześnie bardzo dobrą grą w obronie, co jest jej atutem.

"Mieliśmy i nadal mamy problemy kadrowe, ale jakoś wyszliśmy na prostą. Mądrość, skuteczność i takie ostudzanie meczu przyniosło efekty" – dodał trener.

"My nie mamy zawodników kreatywnych, długo utrzymujących się przy piłce. My ją szybko tracimy, ale bardzo dobrze bronimy. Cudów nie ma co wymagać. Dziś zmiany dały nam drugą bramkę" – powiedział.

Reakcja trenera Górnika po porażce

Michal Gasparik, trener Górnika Zabrze, nie ukrywał rozczarowania z powodu przegranej. Przyznał, że po niedawnym finale Pucharu Polski mecz z Zagłębiem był obarczony dużym ryzykiem, jednak jego podopieczni od początku spotkania wykazali się chęcią osiągnięcia sukcesu w lidze. Pierwsza połowa w wykonaniu Górnika była dobra, a zespół chciał wykorzystać wsparcie licznie zgromadzonej publiczności.

Szkoleniowiec Górnika podkreślił, że KGHM Zagłębie Lubin jest drużyną, która zawsze sprawia trudności zabrzanom. Stwierdził, że strzelenie gola lubinianom jest wyjątkowo trudne. Mimo stwarzanych okazji i prób wykorzystania każdej sytuacji w pierwszej połowie, piłka nie znalazła drogi do bramki Górnika, co zadecydowało o dalszych losach spotkania.

"Wiedzieliśmy, że po finale Pucharu Polski ten mecz jest ryzykowny. Chłopcy pokazali od początku, że są "głodni", że chcą coś w lidze zrobić. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Chcieliśmy wykorzystać wsparcie pełnych trybun" – powiedział Gasparik.

"Wiedzieliśmy, jak trudno strzelić Lubinianom gola. Mieliśmy okazje, próbowaliśmy wszystkiego w pierwszej połowie, ale piłka nie wpadła do bramki. Szkoda, że nie zdobyliśmy bramki, bo wtedy spotkanie by się potoczyło inaczej. Zagłębiu wystarczy czasem jedna sytuacja i dziś też ona zadecydowała o meczu" - stwierdził Gasparik.

Sytuacja zdrowotna Michala Sacka

Trener Michal Gasparik odniósł się również do kwestii zdrowotnej jednego ze swoich zawodników. Przyznał, że na ten moment nie posiada jeszcze informacji o stanie Michala Sacka. Zawodnik Górnika Zabrze musiał opuścić boisko jeszcze przed przerwą w meczu, co budzi obawy dotyczące jego dalszej dyspozycji i potencjalnej kontuzji, która mogła wpłynąć na przebieg spotkania.

Wcześniejsze zejście Sacka z murawy mogło mieć istotny wpływ na taktykę i możliwości drużyny w dalszej części meczu. Czekamy na oficjalne komunikaty dotyczące stanu zdrowia piłkarza, który jest kluczowym elementem składu Górnika Zabrze, a jego absencja mogłaby być odczuwalna w kolejnych ligowych starciach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.