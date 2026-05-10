Ekstraklasa piłkarska. Lech remisuje, kto wykorzystał jego potknięcie?

Lech Poznań traci punkty w walce o mistrzostwo

Obrońca tytułu, Lech Poznań, niespodziewanie zremisował u siebie z przedostatnią Arką Gdynia 1:1 w piątkowym spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy. Wynik ten uniemożliwił „Kolejorzowi” wcześniejsze zapewnienie sobie mistrzostwa Polski, które było uzależnione od spełnienia kilku warunków. Remis z niżej notowanym rywalem stanowił spore zaskoczenie. To potknięcie skomplikowało sytuację lidera tabeli.

Trener Lecha, Niels Frederiksen, podkreślił, że w lidze nie ma łatwych meczów, mimo wcześniejszych spekulacji o pewnym zwycięstwie. Dodał, że pozycja zespołu w tabeli jest nadal bardzo korzystna. Los mistrzostwa wciąż pozostaje w rękach drużyny z Poznania. Przed „Kolejorzem” jeszcze dwa trudne spotkania: z Radomiakiem na wyjeździe i z Wisłą Płock u siebie, które zadecydują o tytule.

"Przed meczem wiele osób mówiło, że wygrywamy z Arką i możemy celebrować mistrzostwo Polski. A w tej lidze nie ma spacerków" - powiedział trener Lecha Niels Frederiksen.

"Z drugiej strony nasza pozycja w tabeli jest taka, że nie zamieniłbym się z żadną drużyną. Wciąż wszystko jest w naszych rękach. Mamy jeszcze do rozegrania dwa spotkania, które też będą bardzo trudne” – dodał duński szkoleniowiec.

Jagiellonia i Raków wykorzystują remis lidera

Remis Lecha otworzył drogę dla jego głównych rywali. Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3:2 w emocjonującym meczu. Zwycięstwo zapewniła bramka Bernardo Vitala w doliczonym czasie gry, po tym jak „Jaga” roztrwoniła dwubramkowe prowadzenie. To zwycięstwo pozwoliło im awansować na drugie miejsce w tabeli.

Również Raków Częstochowa odniósł kluczowe zwycięstwo, pokonując Koronę Kielce 2:0 w piątek, w debiucie trenera Dawida Kroczka. Lider Ekstraklasy, Lech, ma obecnie 56 punktów, natomiast Jagiellonia, Raków i Górnik Zabrze zgromadziły po 49 punktów. Każda z tych trzech drużyn ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie, co zapowiada zaciętą walkę.

Porażka Górnika Zabrze i koniec długiej serii

Górnik Zabrze, dotychczasowy wicelider, nie wykorzystał szansy na zbliżenie się do Lecha, przegrywając u siebie z Zagłębiem Lubin 0:2. Bramki dla gości zdobyli w drugiej połowie Jakub Kolan i Levente Szabo, co przesądziło o wyniku spotkania. Porażka ta zakończyła imponującą serię dziesięciu meczów Górnika bez przegranej, w tym siedmiu ligowych. Wynik z Zagłębiem stanowił niespodziewane zakończenie udanej passy Górnika.

Zabrzanie, którzy niedawno triumfowali w Pucharze Polski, pokonując 2 maja w Warszawie Raków 2:0, doświadczyli niespodziewanej porażki z piątym w tabeli Zagłębiem. Wynik ten skomplikował ich sytuację w czołówce Ekstraklasy, oddalając ich od pozycji lidera. Pozostają jednak w czołówce z 49 punktami.

Widzew Łódź ucieka ze strefy spadkowej

Ważne zwycięstwo w walce o utrzymanie odniósł Widzew Łódź, pokonując Lechię Gdańsk 3:1. Łodzianie już do przerwy prowadzili 3:0, a dwa gole strzelił Sebastian Bergier, który ma już 14 trafień w sezonie. Jedną bramkę dołożył Steve Kapuadi, sprowadzony zimą z Legii Warszawa, umacniając przewagę. Mecz był pełen bramek.

Goście z Gdańska zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem z dystansu Iwana Żelizki w 66. minucie. Widzew, wspierany przez wypełnione trybuny, z 39 punktami ma teraz punkt przewagi nad strefą spadkową, którą otwiera Lechia. Trener Aleksandar Vuković przyznał, że ten mecz zapamięta na zawsze, doceniając atmosferę. To zwycięstwo może być kluczowe w kontekście utrzymania.

Jakie mecze czekają nas w niedzielę i poniedziałek?

Harmonogram 32. kolejki Ekstraklasy przewiduje dalsze emocje na niedzielę i poniedziałek. W niedzielę kibice będą mogli śledzić spotkania Piasta Gliwice z GKS Katowice oraz Wisły Płock z Motorem Lublin. Ważny mecz odbędzie się również pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, która straciła już szanse na utrzymanie, a Legią Warszawa. Te spotkania zamykają weekend z ligą.

Kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie Cracovii z Radomiakiem, które również może przynieść niespodzianki. Te spotkania mogą mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu tabeli, zarówno na górze, jak i na dole. Rozstrzygnięcia będą szczególnie istotne dla drużyn walczących o pozostanie w elicie oraz tych, które aspirują do europejskich pucharów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.