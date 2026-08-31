Na Wspólnej, odcinek 4274: Bunt przeciwko Bożydarowi! Sąsiedzi ruszą do walki z jego inwestycją [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy protestują przeciwko restauracji na dachu w „Na Wspólnej”

W 4274. odsłonie „Na Wspólnej” sąsiedzi Bożydara stracą cierpliwość do jego biznesowych pomysłów. Projekt otwarcia lokalu gastronomicznego na dachu budynku wywoła ogromne oburzenie wśród lokalnej społeczności. Zamiast zaakceptować zmiany, mieszkańcy zorganizują otwarty protest przeciwko nowej restauracji, dając przedsiębiorcy jasny sygnał, że nie pozwolą na realizację inwestycji bez ich zgody. To, co dla Bożydara miało być wielką szansą, dla reszty lokatorów stanie się powodem do stanowczego buntu.

Warto przypomnieć, że w 4270. epizodzie Bożydar zadeklarował pełne sfinansowanie budowy restauracji. Ta decyzja bardzo ucieszyła jego partnerów biznesowych, czyli Zdybicką i Baliszewskiego, ale jednocześnie wzbudziła niepokój Brygidy podczas wizyty u notariusza. Teraz, w 4274. odcinku „Na Wspólnej”, konsekwencje tej inwestycji uderzą w samych pomysłodawców, gdy do akcji wkroczą niezadowoleni sąsiedzi.

Bożydar próbuje załagodzić bunt sąsiadów w „Na Wspólnej”

Przedsiębiorca postara się uniknąć dalszej eskalacji sporu. W 4274. odcinku serialu „Na Wspólnej” podejmie próbę uspokojenia wzburzonych lokatorów. Zamiast otwarcie z nimi walczyć, zastosuje nietypową taktykę łagodzenia napięć. Bożydar zacznie częstować protestujących domowymi nalewkami i obieca gruntowny remont dziedzińca. Będzie przekonywał, że jego projekt nie musi wiązać się z utrudnieniami, a wręcz przeciwnie – przyniesie sąsiadom wymierne korzyści. Czas pokaże, czy te argumenty wystarczą, by ugasić pożar, biorąc pod uwagę dotychczasową determinację mieszkańców.

Bożydar złoży żonie niespodziewaną propozycję w odcinku 4274 „Na Wspólnej”

Na horyzoncie pojawią się kolejne plany związane z kontrowersyjnym przedsięwzięciem. W 4274. odcinku „Na Wspólnej” Bożydar zaproponuje własnej żonie, by to ona zajęła się przygotowaniem projektu planowanych modyfikacji. Tym samym kobieta zostałaby wciągnięta w interes, który już teraz wywołuje furię w okolicy. Z kolei zdenerwowana tajemniczymi działaniami męża Kluskowa zdecyduje się go śledzić. Kwestia dachu zacznie więc generować coraz większe napięcia, nie tylko wśród lokatorów, ale i w najbliższej rodzinie.

Odcinek 4274 „Na Wspólnej” – kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy, 4274. odcinek produkcji „Na Wspólnej” pojawi się na ekranach w środę, 9 września o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Dla widzów preferujących internet, epizod będzie dostępny również na platformie streamingowej Player.

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