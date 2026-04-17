"Panna młoda": streszczenie odcinka 79

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a gęsta atmosfera między postaciami nie opuszczała ekranu ani na moment. Nusret kompletnie zlekceważył oskarżenia rzucane pod jego adresem przez Dżihana, co tylko zaogniło i tak już trudną relację tych mężczyzn. W tym samym czasie Mukadder wykazała się ogromną stanowczością, kiedy to kategorycznie zabroniła Mine wyjazdu na zaplanowany biwak. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej przez zachowanie Cemila, który zaczął postępować wyjątkowo podejrzanie i wyraźnie ukrywał przed wszystkimi istotną tajemnicę. Cihan, mając serdecznie dość niejasnych zagrywek Nusreta oraz ciągłych napięć, podjął w końcu radykalną decyzję o definitywnym odsunięciu go od spraw firmy. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Panna młoda" odc. 79 - streszczenie

Cihan podejmuje radykalne kroki w sferze zawodowej i zrywa wszystkie dotychczasowe umowy z Nusretem, co oznacza ostateczny koniec ich wspólnych interesów. W tym samym czasie w szpitalu pojawiają się powody do optymizmu, ponieważ lekarz przekazuje pomyślne informacje na temat stanu zdrowia Cemila. Z kolei Yonca, znajdując się w bardzo trudnym położeniu życiowym, postanawia przerwać ciążę. Zanim jednak do tego dojdzie, Beyza wychodzi z szokującą propozycją i przedstawia jej ryzykowny plan, który ma bezpośredni związek z dzieckiem. Na sam koniec Cemil, czujący się już znacznie lepiej, odszukuje Cihana, aby wyrazić swoją wdzięczność za otrzymaną pomoc.

"Panna młoda" odc. 79 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Sympatycy tureckich produkcji często z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wypadków w tej opowieści. Warto zaplanować sobie popołudnie tak, aby móc w spokoju zasiąść przed ekranem i śledzić poczynania bohaterów. Serial gości w ramówce od dłuższego czasu i przyzwyczaił widzów do stałych porów nadawania. Zbliżająca się premiera kolejnego fragmentu tej historii pozwoli uporządkować dotychczasowe wątki. Premierowa emisja 79. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 24 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to wciągająca historia o Hancer, która mimo trudnego dzieciństwa i braku rodziców, dzielnie walczy o dobro swojego chorego brata. Jej losy splatają się z życiem bogatego Cihana, a wszystko zaczyna się od małżeństwa, które początkowo miało być jedynie układem finansowym mającym pomóc dziewczynie. Choć matka mężczyzny liczyła na szybkie zakończenie tej relacji po narodzinach wnuka, między parą niespodziewanie pojawia się szczere i głębokie uczucie. Oglądając kolejne epizody, można poznać skomplikowane relacje rodzinne panujące w luksusowej posiadłości. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)