Boże Ciało z dzieciństwa ma swój niepodrabialny zapach. Wiele osób do dziś pamięta aromat brzozy i tataraku

W 2026 roku Boże Ciało wypada w czwartek, 4 czerwca. To kluczowa informacja dla wszystkich, którzy już teraz planują urlop na piątek 5 czerwca i chcą cieszyć się pierwszymi letnimi dniami poza domem. Choć współcześnie święto to kojarzy się wielu osobom głównie z utrudnieniami w ruchu, zablokowanymi ulicami i barwnymi procesjami przechodzącymi przez centra miast, dla starszych pokoleń ma ono znacznie głębszy, niemal magiczny wymiar, ukryty w zapachach, których nie da się pomylić z niczym innym.

Kiedyś przygotowania do tego dnia trwały od wczesnego poranka. W powietrzu unosiło się radosne napięcie, a dzieci z niecierpliwością czekały na moment, w którym będą mogły włożyć uroczyste stroje i wziąć udział w wielkim wydarzeniu. Jednak to, co najbardziej zapadało w pamięć, to nie same obrzędy, ale cała paleta aromatów, które towarzyszyły modlitwie i wspólnemu wędrowaniu między ołtarzami. Te sensoryczne obrazy do dziś wywołują nostalgię u wielu osób, które wychowały się na polskiej wsi lub w małych miasteczkach.

Brzoza i tatarak. Tak pachniało Boże Ciało w dawnej Polsce

Charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu w Boże Ciało są cztery ołtarze, przy których zatrzymują się wierni podczas procesji. Tradycja nakazuje, aby zdobić je młodymi gałązkami brzozy. Świeża zieleń liści i biała kora drzewa tworzyły tło dla religijnych uroczystości, ale po zakończeniu modlitw działo się coś, co dziś może dziwić młodszych obserwatorów. Ludzie niemal rzucali się na te dekoracje, odłamując gałązki i niosąc je do swoich domów.

Wierzono, że brzozowe gałązki poświęcone podczas procesji mają szczególną moc ochronną. Miały chronić gospodarstwa przed gwałtownymi letnimi burzami, uderzeniami piorunów i wszelkimi złymi mocami. Wetknięte za święte obrazy lub umieszczone w rogach pól, usychały powoli, uwalniając swój delikatny, roślinny aromat. To właśnie ta woń świeżo łamanych gałęzi, mieszająca się z zapachem gorącej ziemi i czerwcowego powietrza, stała się dla wielu pokoleń synonimem tego święta.

Równie ważnym, choć dziś rzadziej spotykanym elementem, był tatarak, nazywany na wsiach ajerem. Dawniej wyściełano nim nie tylko trasę procesji, ale także podłogi w domach i sienie. Tatarak ma tę niezwykłą właściwość, że jego intensywny, orzeźwiający i nieco żywiczny zapach uwalnia się najbardziej w momencie, gdy roślina jest miażdżona. Gdy procesja przechodziła przez dywan z zielonych liści, w powietrzu unosiła się fala aromatu, który wypełniał całą okolicę.

Wykorzystanie tataraku miało też wymiar bardzo praktyczny, o czym dziś mało kto pamięta. Jego olejek eteryczny jest naturalnym środkiem odstraszającym insekty, w tym komary i pchły, które w czerwcu bywają wyjątkowo uciążliwe. Dzięki temu tradycja łączyła w sobie sferę duchową z dbałością o codzienny komfort mieszkańców. Dziś ten zwyczaj powoli zanika i staje się jedynie elementem wspomnień, ale obraz stóp depczących po soczystym tataraku pozostaje w pamięci wielu seniorów.

Kadzidło, rozgrzany asfalt i płatki piwonii

Kolejnym elementem zapachowej układanki Bożego Ciała jest kościelne kadzidło. W murach świątyni jego dym bywa ciężki i duszny, ale na zewnątrz, w połączeniu z otwartą przestrzenią i nagrzanym słońcem asfaltem lub polną drogą, nabiera zupełnie innego charakteru. To zapach uroczysty, który obwieszczał nadejście Najświętszego Sakramentu. Dla dziecka maszerującego w procesji dym z kadzielnicy niesionej przed księdzem był sygnałem, że dzieje się coś niezwykłego i podniosłego.

Nie można zapomnieć o bielankach – dziewczynkach sypiących kwiaty przed monstrancją. W ich koszyczkach królowały czerwcowe dary ogrodów: piwonie, jaśmin, polne maki i płatki róż. Te delikatne rośliny, rzucane pod nogi maszerujących, tworzyły kolorowy, miękki kobierzec. Słońce sprawiało, że płatki więdły niemal natychmiast, wydzielając słodką, miodową woń, która mieszała się z dymem kadzidła i kurzem unoszącym się spod nóg tłumu.

Wszystkie te aromaty – od ostrego tataraku, przez łagodną brzozę, aż po słodycz piwonii – tworzyły unikalną mieszankę, którą można nazwać zapachem polskiego czerwca. Jeśli zamkniesz oczy i spróbujesz przywołać wspomnienie tamtych procesji, prawdopodobnie poczujesz właśnie tę specyficzną nutę. To fascynujące, jak proste rośliny i stare zwyczaje potrafią przetrwać w twojej pamięci przez dziesięciolecia, przypominając o świecie, który choć powoli odchodzi, wciąż jest częścią naszej wspólnej tożsamości.