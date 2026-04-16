Nowa kobieta w życiu Daniela? Zastąpi mu Asię w "Barwach szczęścia"?

Daniel irytuje Asię w "Barwach szczęścia"

Pojawienie się Daniela wywróciło codzienność Asi do góry nogami. Były partner kobiety wrócił po latach, a jego podejście do wychowania Emila od samego początku budzi ogromne zastrzeżenia u żony Huberta. W 3373. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą jednak, że uwaga mężczyzny skieruje się na inną osobę. Będzie nią szpitalna rejestratorka, Julia.

Nowa znajomość Daniela. Flirt w szpitalu w "Barwach szczęścia"

Wszystko wskazuje na to, że Julia może wkrótce zająć ważne miejsce w życiu Daniela. Szpitalny flirt dowodzi, że mężczyzna jest otwarty na nowe relacje i nie zamierza rozpamiętywać przeszłości. Jego stosunki z Asią są bardzo napięte, a kobieta jest przekonana, że wpływ byłego partnera na Emila jest zdecydowanie szkodliwy.

Mimo to Daniel wcale nie planuje usunąć się w cień. Zamiast tego, coraz bardziej angażuje się w ojcostwo, spędzając czas z synem po pracy. Jego celem będzie zrobienie z Emila "prawdziwego mężczyzny", co w praktyce oznacza narzucanie mu własnych zasad. W ramach tych metod zasugeruje nawet synowi, aby ten zerwał kontakt z Polą i Emilką, co może przynieść nieoczekiwane skutki.

Święta u Pyrków z nieoczekiwanym gościem w "Barwach szczęścia"

Sytuacja dodatkowo skomplikuje się podczas zbliżających się świąt u rodziny Pyrków. Daniel specjalnie zmieni swój grafik dyżurów, aby móc wziąć udział w rodzinnym spotkaniu. Jego obecność i zachowanie z pewnością wywołają spore poruszenie. Jasne staje się, że mężczyzna mocno wkracza w życie rodziny, układając je po swojemu, a wkrótce może towarzyszyć mu nowa partnerka.