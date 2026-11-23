W poprzednim odcinku Paweł i Górzyński usłyszeli od doktora Kowalskiego, że Agatka jednak nie przyleciała z Paryża. Gustaw zaprosił więc kolegów na ucztę, którą przygotował wcześniej na powitanie ukochanej. Miłosz udał się do prawnika, by omówić szczegóły rozwodu i walki o opiekę nad dziećmi, a Bożenka przypadkiem usłyszyła jego rozmowę z rodzicami na ten temat. Z Poznania do Jerzego przyjechała matka Karola, która chce kupić dla siebie mieszkanie lub dom w stolicy. Czego można spodziewać się tym razem?

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„Klan” odcinek 4787 - streszczenie

Oburzona Bożenka opowie Kamili o tym, czego dowiedziała się o planach Miłosza podczas wizyty u Kazuniów. Przyjaciółka obieca pomóc jej w znalezieniu skutecznego adwokata, o czym wspomni później Borysowi. U Jerzego nie braknie rozmów o ofercie zakupu domu w Łomiankach, ponieważ mama Karola marzy o własnym kawałku zieleni. Dymka zasugeruje, by w garderobie Dżesiki urządzić studio nagraniowe, natomiast Brajan zaproponuje znalezienie odpowiedniego miejsca w hotelu. Wieczorem Bolek i Heniutka zaniepokoją się nieobecnością Bożenki, ale synowa po powrocie wyjaśni, że zabrała dzieci do kina i na kręgle.

„Klan” odcinek 4787 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4787. odcinka serialu „Klan” odbędzie się we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to popularny polski serial obyczajowy, który od lat skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Produkcja przybliża codzienne życie bohaterów, ich wyzwania zawodowe, rozterki sercowe oraz zawiłe relacje. Fabuła podejmuje realistyczne tematy chorób, rozstań i trudów wychowania. Każdy odcinek pokazuje życiowe wybory postaci, które kształtują ich dalszą przyszłość. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)