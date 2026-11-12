W poprzednim odcinku Atakan próbował zmusić Pelin, by oddała mu cały swój majątek, ale w ostatniej chwili na miejscu zjawił się Poyraz. W trakcie groźnej konfrontacji Pelin została ranna i trafiła do szpitala. To właśnie tam Poyraz wyznał Nanie miłość. W tym samym czasie poszukiwany Turgut Evrensoy postrzelił Sinana i uciekł, a Naciye spróbowała odebrać życie Aynur. Poyraz postanowił zostać w szpitalu na noc, aby czuwać przy rannej Pelin. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1075 - streszczenie

Sinan, postrzelony podczas obławy na Turguta, pomyślnie przejdzie operację i wróci do domu razem z Aynur. Choć mściwa Isil nie przestanie knuć, prokurator Baran nie zwróci uwagi na jej intrygi i zamieni areszt oskarżonej na dozór domowy. Nana i Poyraz w końcu szczerze wyznają sobie wzajemne uczucia, a mężczyzna po raz kolejny poprosi ukochaną o rękę. Ich wielkie szczęście zostanie jednak zakłócone przez podstępny plan Cansel, która wyjawi Cennet, że jej dotychczasowe małżeństwo było jedynie fikcją.

„Dziedzictwo” odcinek 1075 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 1075. serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany o godzinie 16:00 na antenie TVP1 w piątek, 20 listopada 2026 roku.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka produkcja obyczajowa skupiająca się na losach Nany, Poyraza i Yusufa, których życie splata się w sieci rodzinnych tajemnic. Serial łączy w sobie elementy melodramatu i sensacji, pokazując walkę bohaterów o miłość w świecie pełnym manipulacji oraz zazdrości. Postacie często muszą wybierać między lojalnością wobec najbliższych a własną dumą, szukając bezpiecznego miejsca w świecie pełnym niedopowiedzeń. Ważną rolę odgrywają również wątki poboczne, które wprowadzają do opowieści lżejsze, obyczajowe akcenty z życia domowego. To historia o ludziach, którzy mimo bolesnych doświadczeń z przeszłości, starają się odnaleźć szczęście i spokój. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar