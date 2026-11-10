W poprzednim odcinku Engin zdobył dla Cihana zgodę na odwiedziny u małego Gürura. W tym samym czasie Hancer namawiała Yoncę, by karmiła chłopca piersią. Derya zapowiedziała natomiast, że nie wróci do Camila, dopóki ten nie opuści salonu Yoncy. Mukadder odwiedziła Engina w jego domu, a Melih wyznał matce prawdę o dziecku Hancer. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 252 - streszczenie

Melih wyzna matce, że Hancer spodziewa się dziecka Cihana, a przy okazji poinformuje o swoim zamiarze poślubienia Sinem. W domu zrobi się bardzo nerwowo, gdy Sila ostro postawi się Enginowi, oburzona jego wścibskimi pytaniami o rodzinę. Cihan otrzyma kolejny bolesny cios, przed którym nie będzie łatwej ucieczki. Beyza zapowie bowiem, że odda mu prawo do opieki nad małym Gururem tylko pod warunkiem, że ten przepisze na nią wszystkie swoje nieruchomości.

„Panna młoda” odcinek 252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

252. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć w środę, 18 listopada 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecki serial „Panna młoda” opowiada o losach Hancer, młodej i dzielnej kobiety, która decyduje się na odważny krok, aby uratować swojego chorego brata. Jej życie zmienia się bezpowrotnie, gdy trafia do rezydencji bogatej rodziny Develioglu jako wybranka dla jedynego spadkobiercy majątku. Cihan, początkowo podążający za wolą matki, z czasem zaczyna darzyć swoją nową żonę szczerym i głębokim uczuciem. Zakochani muszą jednak wspólnie mierzyć się z intrygami Mukadder oraz niebezpiecznymi zagrywkami Beyzy, która nie zamierza się wycofać. Ta historia pełna jest trudnych wyborów, które raz po raz wystawiają miłość bohaterów na ciężką próbę. W obsadzie serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)