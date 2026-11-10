Na Wspólnej, odcinek 4313: Weronika w śpiączce walczy o życie, a załamany Lew podejmuje ważną decyzję [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4313. Weronika Roztocka wciąż nie wybudzi się ze śpiączki

Stan zdrowia Weroniki nie ulegnie poprawie i nadal będzie budził ogromny niepokój. Prawniczka znalazła się w szpitalu z poważnym urazem głowy, którego doznała w wyniku brutalnej napaści ze strony Grega Kalskiego. Do dramatycznych scen doszło w 4311. odcinku, gdy Roztocka we własnym domu starała się pomóc Ewelinie oraz jej córce w uzyskaniu ochrony przed agresywnym małżonkiem. Napastnik zaczął szarpać kobietę i popchnął ją tak mocno, że uderzyła głową o schody. Najbardziej wstrząsający jest fakt, że sprawca uciekł i nawet nie wezwał karetki.

W kolejnym, 4312. odcinku specjaliści podjęli decyzję o przeprowadzeniu operacji mózgu, podczas gdy rodzina i przyjaciele w napięciu wyczekiwali na jakiekolwiek wieści. Widok nieprzytomnej partnerki na szpitalnym łóżku całkowicie załamał Lwa. Mimo ogromnego stresu lekarz starał się podtrzymywać na duchu Kacpra i zapewniał chłopaka, że jego matka wróci do zdrowia, choć sam nie miał żadnej gwarancji powodzenia terapii. W 4313. odcinku Weronika nadal będzie utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, a medycy wciąż nie będą potrafili określić jej dalszych rokowań.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313. Lew Nalepa obwinia się o dramat Weroniki

Największy ciężar emocjonalny spadnie w tym czasie na barki Lwa (Przemysław Sadowski). Mężczyzna będzie nie tylko drżał o życie ukochanej, ale zacznie także obarczać się odpowiedzialnością za całą tę tragedię. Podczas rozmowy z Orianą Warską (Kamilla Baar) lekarz wyzna, że Roztocka od самого początku uważała Grega za niebezpiecznego psychopatę. Choć jej intuicja okazała się całkowicie słuszna, nikomu nie udało się w porę powstrzymać napastnika.

Spór z Kalskim przybierał na sile już od dłuższego czasu. W 4302. odcinku agresor posunął się do gróźb karalnych pod adresem Weroniki i użył siły, by odseparować ją od swojej żony. Prawniczka nie miała jednak zamiaru ignorować dramatu bitej Eweliny. W 4310. odcinku wspólnie z Kacprem dostarczyła Tadeusiakowi informacje o miejscu, w którym więzione były Ewelina oraz Jagoda. To właśnie zdecydowana postawa Roztockiej sprowokowała kolejną bezpośrednią konfrontację z wściekłym Kalskim.

Obecnie to Lew musi stawić czoła dramatycznym skutkom tamtych zajść. Obraz pogrążonej w śpiączce partnerki obudzi w nim dodatkowo traumatyczne wspomnienia sprzed lat, kiedy umierała jego własna żona. Nalepa otworzy się przed Orianą i przyzna, że całkowicie nie radzi sobie z obecnym kryzysem. Takie wyznanie będzie dla niego wyjątkowo bolesne, gdyż do tej pory zawsze starał się zachować zimną krew i okazywać siłę.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313. Lew Nalepa rezygnuje z walki o fotel wicedyrektora

Osobisty dramat bezpośrednio przełoży się na ścieżkę kariery Lwa. Mężczyzna postanowi całkowicie wycofać się z wyścigu o posadę wicedyrektora szpitala. Dalsze uczestnictwo w zawodowej rywalizacji, która jeszcze chwilę temu stanowiła dla niego priorytet, straci w obliczu tragedii jakikolwiek sens.

Cały spór o stanowisko zaczął się w momencie, gdy w szpitalu zatrudniono Orianę Warską. W 4304. odcinku Lew przyjął z dużym rozczarowaniem informację, że prestiżową, pokazową operację zamiast niego przeprowadzi właśnie ta światowej sławy kardiochirurżka. Kiedy w 4307. odcinku dyrektorka placówki zasugerowała mu start w konkursie na jej zastępcę, lekarz początkowo miał wątpliwości. Ostatecznie jednak podjął rękawicę i stanął do walki z byłą ukochaną.

Już w 4308. odcinku atmosfera między dawnymi partnerami stała się wyjątkowo gęsta. Wyścig o fotel wicedyrektora oraz wzajemne donosy mocno nadwyrężyły relacje Oriany i Lwa. W nowej rzeczywistości zawodowe ambicje Nalepy zejdą jednak na dalszy plan. Krytyczny stan zdrowia Weroniki oraz powracające demony przeszłości sprawią, że lekarz nie znajdzie w sobie siły na kontynuowanie szpitalnych przepychanek. Jego kapitulacja w walce o awans dobitnie pokaże, jak wielkie piętno odcisnęły na nim ostatnie przeżycia.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod serialu TVN?

Produkcja „Na Wspólnej” to jeden z najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali, emitowany na antenie stacji TVN od poniedziałku do czwartku. Premierę 4313. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Player.

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