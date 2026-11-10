W poprzednim odcinku Bożenka i Miłosz ponownie się pokłócili, a Bolek i Heniutka zaczęli na poważnie martwić się o to, jak ich ewentualny rozwód odbije się na dzieciach. Grażynka i Henia dogadały się jednak ponad podziałami i obiecały trzymać wspólny front dla dobra wnuków. Tymczasem u Rafalskich ruszył wielki remont, który wygnał Beatę do Renaty i sprawił, że Piotr postanowił wracać do domu jak najpóźniej. Z kolei zachowanie Tomka, który zaczął wymigiwać się od wyjść ze znajomymi, wzbudziło podejrzenia, że chłopak ma kogoś nowego. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4778 - streszczenie

Pawełek przekaże ojcu sensacyjne wieści, które usłyszał od sąsiada. Paweł będzie w głębokim szoku, gdy dowie się, że Skoczek naprawdę chce wybudować schron pod ich wspólnym bliźniakiem i kategorycznie zabroni prac w starym budynku. U Kazuniów dzieciaki wpadną na pomysł weekendowej wycieczki do parku wodnego, co Miłosz przyjmie z dużym entuzjazmem. W tym samym czasie do gabinetu Bożenki niespodziewanie zajrzy Tomek. Z kolei u Rafalskich remont zamieni się w koszmar, gdy Beata odkryje, że robotnicy zburzyli nie tę ścianę, co trzeba.

„Klan” odcinek 4778 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4778. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w środę, 18 listopada 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polska telenowela obyczajowa, która od lat opowiada o codziennym życiu wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Widzowie śledzą ich narady, kryzysy małżeńskie oraz trudne zmagania z wyzwaniami zawodowymi czy problemami zdrowotnymi. Serial pokazuje, jak codzienne decyzje wpływają na relacje z bliskimi oraz sąsiadami. Produkcja stawia na realizm, odpowiedzialność za rodzinę i wspólne rozwiązywanie konfliktów. W obsadzie kultowej produkcji występują tacy aktorzy, jak:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)