Ostatnio w serialu Casilda odkryła, że Maximiliano Hidalgo nie jest jej ojcem, ale mimo to z radością wróciła do pracy u Rosiny. W tym samym czasie pseudolekarz Higinio zdołał uciec, a Maria ruszyła w ślad za nim. Choć Susana wyrażała głośny sprzeciw i niezadowolenie, spektakl przygotowany przez Leonor odbył się i został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Jednocześnie przeor zagroził księdzu Telmo wytoczeniem procesu kościelnego za rzekome porwanie oraz zhańbienie Lucii. A co wydarzy się tym razem?

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„Akacjowa 38” odcinek 1001 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Samuel ostrzeże Lucię przed Jimenem Batanem i doradzi jej zachowanie szczególnej ostrożności. Cała dzielnica będzie huczeć od plotek na temat sztuki Leonor, a zwłaszcza o scenicznym pocałunku Flory i Carmen, który wywoła powszechne oburzenie. Flora, która jest pewna swojego wielkiego talentu aktorskiego, nie da spokoju El Peni. Dzięki staraniom producenta Benjamina Corrala pojawi się szansa, że spektakl zostanie wystawiony na deskach wszystkich teatrów w Madrycie. Z kolei ksiądz Telmo stanowczo odmówi przeniesienia do odległej parafii, bo zamierza bronić swojego dobrego imienia przed sądem zakonnym.

„Akacjowa 38” odcinek 1001 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1001. odcinek serialu „Akacjowa 38” będzie można obejrzeć w środę, 18 listopada 2026 r., o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców reprezentujących różne klasy społeczne. Serial opowiada o losach kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator kryje własne sekrety i pragnienia. Produkcja ta zdobyła ogromną popularność w Polsce dzięki wciągającej atmosferze oraz scenariuszowi obfitującemu w nagłe zwroty akcji. Widzowie śledzą świat pełen dramatów, romansów i tragedii rozgrywających się w pięknych sceneriach Hiszpanii. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)