W poprzednim odcinku Beyza poleciła Gulsum wynieść z rezydencji jej biżuterię. Cemil zdobył się na szczerość i wyznał Hancer, że pracuje w salonie fryzjerskim. Engin podzielił się z Cihanem swoimi podejrzeniami. Teraz napięcie w rezydencji znów wzrośnie.

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„Panna młoda” odcinek 240 - streszczenie

Sila ujawni, co naprawdę planuje. W salonie Beyza urządzi awanturę, a Engin wreszcie zdobędzie się na szczerość i wyzna Sili swoje uczucia. Cihan zaatakuje Meliha, lecz Hancer stanie po stronie Cihana. Beyza spróbuje też skusić adwokatkę obietnicą udziału w majątku, który uda się uzyskać.

„Panna młoda” odcinek 240 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

240. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 17:20. Hancer i Cihan znów znajdą się w samym środku rodzinnych konfliktów.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. By opłacić jego leczenie, dziewczyna zgadza się wyjść za Cihana, jedynego spadkobiercę zamożnej rodziny. To jego matka Mukadder wybiera Hancer na żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że nadal mieszka tam była żona Cihana, Beyza. Mukadder zamierza odesłać Hancer po narodzinach wnuka, jednak między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin