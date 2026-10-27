Cavaliers odrabiają straty w dogrywce. Mitchell prowadzi do zwycięstwa

Emocjonująca dogrywka w Cleveland

W meczu ligi NBA rozegranym w Cleveland, gospodarze musieli odrabiać aż 15-punktową stratę. Na 48 sekund przed końcem dogrywki prowadzenie drużynie Cavaliers zapewnił Donovan Mitchell, zdobywając punkty rzutem z półdystansu. Mitchell był najlepszym zawodnikiem swojego zespołu, notując łącznie 26 punktów.

Na kilka sekund przed końcową syreną lider Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, miał szansę na wyrównanie, lecz spudłował zza łuku. Zbiórkę wywalczył Peyton Watson, który dwoma rzutami wolnymi powiększył przewagę miejscowych do stanu 127:122. Edwards trafił rzut za trzy punkty równo z syreną, kończąc zawody z rekordowymi w tym sezonie 47 punktami.

Pierwsza wygrana Warriors

Swoje pierwsze zwycięstwo w trwającym sezonie odnieśli koszykarze Golden State Warriors, pokonując na wyjeździe Denver Nuggets 134:114. Liderem zespołu był Stephen Curry, który zdobył 24 punkty, nie pudłując żadnego z rzutów. Gwiazdor wykorzystał osiem prób z gry, trzy z dystansu oraz pięć rzutów wolnych.

Najwięcej punktów dla gości zdobył debiutant Yaxel Lendeborg, poprawiając swój rekord kariery i notując 31 oczek. W drużynie Denver Nuggets najlepiej punktującym graczem był DeMar DeRozan z wynikiem 21 punktów, a serbski środkowy Nikola Jokić dołożył 19 punktów.

Kontuzje w Utah Jazz

W Salt Lake City czwartą z rzędu wygraną odnieśli zawodnicy Memphis Grizzlies, którzy pokonali miejscowych Utah Jazz 110:105. Dla klubu z Memphis to zaledwie drugi raz w historii, gdy udało im się wygrać cztery mecze na początku sezonu. W zwycięskim zespole Cedric Coward zgromadził 16 punktów, natomiast dla Jazz najwięcej punktów zdobył Keyonte George - 26.

Drużyna z Utah, oprócz przegranej, poniosła również straty kadrowe. W pierwszej połowie boisko musieli opuścić dwaj gracze z wyjściowego składu. Jaren Jackson Jr. doznał urazu prawego kolana w drugiej kwarcie, a Lauri Markkanen nabawił się kontuzji prawego nadgarstka na początku meczu. Obaj zawodnicy nie powrócili już na parkiet.