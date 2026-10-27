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W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Curro jest jej bratem. Cruz nie zgodziła się, by Catalina znów zarządzała produkcją dżemów. Julia podjęła się odnowienia portretu pierwszej żony Alonsa. Catalina miała wątpliwości, ale ostatecznie zgodziła się pójść z Pelayem na przyjęcie zaręczynowe jego przyjaciela. Księżna de Carril dostała zgodę na wizyty w kuchni, tłumacząc, że pracuje nad książką kucharską. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 513 - streszczenie
Julia znów będzie wypytywać Manuela i Curra o wojnę, bo chce poznać jak najwięcej szczegółów. Księżna de Carril zacznie naciskać na Verę, by wróciła do domu. Teresa pomoże Marcelowi przygotować galowy strój Pelaya. Petra i Santos zaczną knuć, jak doprowadzić do zwolnienia nowego pracownika. Jana powie Currowi, że Manuel zna już prawdę o ich pokrewieństwie. Wciąż jednak nie będzie wiedziała, kim naprawdę jest ojciec jej brata.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 513 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
513. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku, na antenie TVP2. Początek o godzinie 15:05. Widzowie ponownie przeniosą się do pałacu La Promesa już po południu.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nie brakuje romansów, rodzinnych sekretów, walki o majątek, zdrad i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes