W poprzednim odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Curro jest jej bratem. Cruz nie zgodziła się, by Catalina znów zarządzała produkcją dżemów. Julia podjęła się odnowienia portretu pierwszej żony Alonsa. Catalina miała wątpliwości, ale ostatecznie zgodziła się pójść z Pelayem na przyjęcie zaręczynowe jego przyjaciela. Księżna de Carril dostała zgodę na wizyty w kuchni, tłumacząc, że pracuje nad książką kucharską. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 513 - streszczenie

Julia znów będzie wypytywać Manuela i Curra o wojnę, bo chce poznać jak najwięcej szczegółów. Księżna de Carril zacznie naciskać na Verę, by wróciła do domu. Teresa pomoże Marcelowi przygotować galowy strój Pelaya. Petra i Santos zaczną knuć, jak doprowadzić do zwolnienia nowego pracownika. Jana powie Currowi, że Manuel zna już prawdę o ich pokrewieństwie. Wciąż jednak nie będzie wiedziała, kim naprawdę jest ojciec jej brata.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 513 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

513. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku, na antenie TVP2. Początek o godzinie 15:05. Widzowie ponownie przeniosą się do pałacu La Promesa już po południu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć porwanego brata. Wszystko komplikuje jej uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu nie brakuje romansów, rodzinnych sekretów, walki o majątek, zdrad i konfliktów między arystokracją a służbą. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes