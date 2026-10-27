W poprzednim odcinku Poyraz jasno dał Pelin do zrozumienia, że widzi w niej tylko przyjaciółkę. Zdesperowana kobieta przestała brać leki i zaczęła planować kolejny atak. Rozzłoszczony Atakan blokował Poyrazowi kolejne oferty pracy. Tymczasem Sinan znalazł narzędzie zbrodni ukryte pod szafką w pokoju Aynur. Wstrząśnięty zabrał je i zaczął zastanawiać się, czy Aynur rzeczywiście może być winna. Giray z coraz większym zainteresowaniem przyglądał się jego rozterkom.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1064 - streszczenie

Sinan podejrzewa, że nóż w mieszkaniu Aynur podrzucił pracownik firmy dezynsekcyjnej. Poyraz stracił warsztat, ale nadal pracuje jako stolarz u swoich klientów. Atakan zamierza porwać Nanę, by zmusić Poyraza do wydania Pelin. Pelin dowie się o jego planie i po rozmowie z Cansel postanowi ostrzec Poyraza. Nie wiadomo jednak, czy zdąży zrobić to na czas.

„Dziedzictwo” odcinek 1064 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1064. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku, o godzinie 16:00 w TVP1. Poyraz znajdzie się wtedy w poważnym niebezpieczeństwie, choć nie będzie jeszcze wiedział, co planuje Atakan. Pelin pozna prawdę i spróbuje go ostrzec. Stawka tej rozmowy okaże się naprawdę wysoka.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. Losy Nany, Poyraza i Yusufa komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość, niedopowiedzenia oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, pojednań, oskarżeń i manipulacji. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar