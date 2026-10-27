W poprzednim odcinku Monika i Feliks pojechali do Kai. Daniel poprosił matkę, by z nią porozmawiała. Monika szybko zauważyła, że pogrążona w żałobie po śmierci córeczki Kaja zaniedbuje synka. W firmie Jerzego rosło napięcie przed wizytą Czopa, który uzależnił pozostanie w pracy od podwyżki. Dżesika i Czesia zastanawiały się nad wspólnym biznesem. Brały pod uwagę szkołę dobrych manier albo wypożyczalnię akcesoriów weselnych. Paweł i Wiga odebrali od Oli Julkę, która po szkole pojechała do Filipka. Później wszyscy czekali na zamówioną pizzę, a spóźniony dostawca tłumaczył się pożarem w okolicy i utrudnionym dojazdem.

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„Klan” odcinek 4769 - streszczenie

Julka, ćwicząc na nowej skakance, strąci kryształową pamiątkę, czyli nagrodę Pawła i Krystyny z konkursu tańca. Paweł będzie udawał, że nic się nie stało, choć bardzo przeżyje jej zniszczenie. Ola uspokoi rodzinę przez telefon, że pożar z poprzedniego dnia nie dotknął domu Kaliny. Mariusz będzie musiał odwołać cenny kurs z klientem, bo żadne z dzieci nie będzie mogło po południu wyjść z psem, którym się opiekują. Właścicielka zwierzaka będzie też nalegała na wizytę u weterynarza. Wściekły Kwarc obwini rodzinę o utratę szansy na dobry zarobek. Rutka będzie miał gorączkę i kaszel, a lekarz podejrzewa u niego krztusiec. Igor nie będzie chciał narażać dzieci na zakażenie, dlatego przeniesie się do kliniki. Monika wciąż będzie się zastanawiać, czy nie zostać w Częstochowie przy Kai i Danielu, zwłaszcza że zbliża się pogrzeb ich córeczki. Gdy wyzna Pawłowi, jak bezradna czuje się wobec tej tragedii, brat zdecyduje, że pojadą na uroczystość, by wesprzeć rodzinę.

„Klan” odcinek 4769 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4769. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w środę, 4 listopada 2026 roku, o godzinie 18:05. Tego dnia Paweł zdecyduje, że pojedzie z Moniką na pogrzeb córeczki Kai i Daniela, by wesprzeć pogrążoną w żałobie rodzinę.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i bliskich im osobach. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, chorobami, rodzinnymi napięciami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważną rolę odgrywają także przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy oraz dzieci. Nawet pozornie drobne decyzje potrafią zmienić relacje między bohaterami. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz