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W poprzednim odcinku Cemil wciąż ukrywał przed Deryą, że pomaga Yoncy w salonie fryzjerskim. Hancer wyjaśniła mu, że Melih wypłynął w rejs, by więcej zarobić. Sila rozmawiała z bratem, którego Mukadder przetrzymuje w zakładzie zamkniętym. Sinem i Melih nie chcieli zostawić Hancer samej, więc na razie zrezygnowali z planu ucieczki. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 236 - streszczenie
Derya będzie próbowała zrozumieć, co Beyza robi w salonie Yoncy. W tym czasie swatka zacznie wypytywać o Silę. Hancer i Cihan zajmą się Cihanem Gururem. Tymczasem w salonie Yoncy zrobi się nerwowo, bo Yonca coraz ostrzej potraktuje Beyzę i Gülsüm.
„Panna młoda” odcinek 236 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
236. odcinek serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godz. 17:20.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i dla jego leczenia godzi się na małżeństwo z Cihanem. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hancer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin