W poprzednim odcinku Cemil wciąż ukrywał przed Deryą, że pomaga Yoncy w salonie fryzjerskim. Hancer wyjaśniła mu, że Melih wypłynął w rejs, by więcej zarobić. Sila rozmawiała z bratem, którego Mukadder przetrzymuje w zakładzie zamkniętym. Sinem i Melih nie chcieli zostawić Hancer samej, więc na razie zrezygnowali z planu ucieczki. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Panna młoda” odcinek 236 - streszczenie

Derya będzie próbowała zrozumieć, co Beyza robi w salonie Yoncy. W tym czasie swatka zacznie wypytywać o Silę. Hancer i Cihan zajmą się Cihanem Gururem. Tymczasem w salonie Yoncy zrobi się nerwowo, bo Yonca coraz ostrzej potraktuje Beyzę i Gülsüm.

„Panna młoda” odcinek 236 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

236. odcinek serialu „Panna młoda” TVP2 wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godz. 17:20.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i dla jego leczenia godzi się na małżeństwo z Cihanem. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hancer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin