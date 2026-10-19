Igor z "Na Wspólnej" zapomni o Ance. Nowak będzie wolał być blisko Wioli

Igor w 4306. odcinku "Na Wspólnej" całkowicie zignoruje Ankę przez Wiolę

W najnowszym, 4306. odcinku "Na Wspólnej" Anka poczuje ogromne rozczarowanie postawą Igora. Nowak miał odebrać ją z pracy, jednak zupełnie wyleci mu to z głowy. Zamiast tego, w czasie odbierania córki Julki (Maja Oświecińska) ze szpitala, dziennikarz otrzyma alarmujący telefon od przerażonej Wioli. Oczywiście natychmiast ruszy jej z pomocą, kompletnie ignorując wcześniejsze ustalenia z partnerką.

Na szczęście, Anka nie zostanie pozostawiona sama sobie. W 4306. odcinku z pracy odwiezie ją Kazik, wydawca płyty. Mimo tego wsparcia, kobieta będzie miała do Igora ogromny żal, zwłaszcza że jego uwaga nadal będzie skupiona wyłącznie na Wioli i jej problemach.

W 4306. odcinku "Na Wspólnej" Igor ponownie postawi na Brzozowską

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Igor dowie się o zaskakującej decyzji Wioli. Kobieta postanowi wycofać zeznania przeciwko swojej córce Anastazji, która wcześniej, na oczach Igora i Julki, potrąci ją po usłyszeniu propozycji odwyku. Choć początkowo Wiola zgłosi sprawę na policję, po przemyśleniu zechce zrezygnować z oskarżenia.

Igor nie będzie zamierzał jednak do tego dopuścić. Nowak uzna, że więzienie to jedyna szansa dla uzależnionej Anastazji, która konsekwentnie będzie odmawiać podjęcia leczenia w ośrodku zamkniętym. Będzie przekonany, że skoro Wiola nie potrafi zmusić córki do odwyku, tak jak jemu udało się z Julką, to interwencja organów ścigania będzie niezbędna.

Czy to koniec związku Anki i Igora w 4306. odcinku "Na Wspólnej"?

Zaangażowanie w sprawy Wioli może kosztować Igora bardzo wiele. Czy jego relacja z Anką przetrwa tę próbę? Sytuację dodatkowo komplikuje obecność Kazika, który coraz częściej zacznie pojawiać się u boku Anki. Zbliżające się wydarzenia rodzą pytanie o przyszłość tego związku.

Z drugiej strony, w 4306. odcinku "Na Wspólnej" nie dojdzie do zdrady fizycznej. Para ma już za sobą poważniejsze kryzysy, z których wychodziła obronną ręką. Czy i tym razem uda im się szczerze porozmawiać i uratować swoją miłość? Odpowiedź poznamy wkrótce.

Kiedy premiera 4306. odcinka "Na Wspólnej" w TVN?

Premiera 4306. odcinka serialu "Na Wspólnej" zaplanowana jest na środę, 4 listopada 2026 roku. Emisja odbędzie się o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

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