W poprzednim odcinku Celia i ojciec Telmo próbowali odwieść Lucię od Samuela, lecz ona postanowiła przekazać mu jeszcze większą sumę pieniędzy. Casilda zaczęła wątpić, czy don Maximiliano rzeczywiście jest jej ojcem. Mimo jej rozterek Rosina zaczęła traktować ją jak członka rodziny. Lucia wyznała Celii swój największy sekret: jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando opowiedział Lolicie własną wersję powieści o miłości dwóch kobiet, w której sam wystąpił jako wielki bohater. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Akacjowa 38” odcinek 988 - streszczenie

Zrozpaczona Lucia wciąż będzie przebywać na strychu, gdzie odwiedzi ją ojciec Telmo. Duchowny ponownie ostrzeże ją przed Samuelem i zapewni, że stoi po jej stronie. Powie jej również, że widział Samuela w towarzystwie lichwiarza Jimena Batana. Wszyscy będą chcieli wystąpić w przedstawieniu Leonor, ale Ramon kategorycznie zabroni Trini udziału, bo uzna, że mogłoby to zaszkodzić jego interesom. Casilda za pierwsze pieniądze od Rosiny kupi prezenty dla wszystkich, a Marii wręczy zwitek banknotów. Fabiana będzie uważnie i podejrzliwie przyglądać się tej sytuacji.

„Akacjowa 38” odcinek 988 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

988. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 29 października 2026 roku o godzinie 18:40. Lucia wciąż będzie ukrywać się na strychu. Odwiedzi ją ojciec Telmo, który ponownie spróbuje ostrzec ją przed Samuelem. Duchowny przekaże jej też niepokojącą informację o tym, z kim widział Samuela.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się przeplatają. W jednej kamienicy rodzą się romanse, wybuchają konflikty i wychodzą na jaw skrywane sekrety. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela