W poprzednim odcinku Rómulo odwiedził Pię, która błagała go, by nie zdradzał markizostwu sekretu Jany i Manuela. Zakochani planowali potajemny ślub. Catalina powiedziała Lorenzowi wprost, że zrobi wszystko, aby odzyskać kontrolę nad rodzinnym interesem. Salvador pożegnał się ze wszystkimi przed wyjazdem, a Rómulo zatrudnił na jego miejsce Marcela. Currę coraz mocniej dręczyły wspomnienia z wojny, a Simona otrzymała list od Virtudes. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 509 - streszczenie

Cruz będzie miała dość niezapowiedzianych i przeciągających się wizyt Julii oraz Pelaya. Pelayo nie będzie owijał w bawełnę: jeśli Cruz nie dotrzyma dawnej umowy, zdradzi Catalinie całą prawdę. Ricardo zaniepokoi się zachowaniem Rómula i zapyta przyjaciela, co tak naprawdę przed nim ukrywa. Maria spróbuje przekonać Janę, by jeszcze przed ślubem powiedziała Manuelowi prawdę o swojej przeszłości. Santos dostanie polecenie, by zająć się szkoleniem Marcela.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 509 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

509. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 29 października 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. W tym odcinku Pelayo postawi Cruz ultimatum i zagrozi, że wyjawi Catalinie prawdę.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a nad wieloma sprawami ciążą rodzinne tajemnice. Nie brakuje też romansów, zemsty, zdrad, szantaży i walki o majątek. W serialu grają m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz