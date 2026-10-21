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W poprzednim odcinku Rómulo odwiedził Pię, która błagała go, by nie zdradzał markizostwu sekretu Jany i Manuela. Zakochani planowali potajemny ślub. Catalina powiedziała Lorenzowi wprost, że zrobi wszystko, aby odzyskać kontrolę nad rodzinnym interesem. Salvador pożegnał się ze wszystkimi przed wyjazdem, a Rómulo zatrudnił na jego miejsce Marcela. Currę coraz mocniej dręczyły wspomnienia z wojny, a Simona otrzymała list od Virtudes. Co przyniesie kolejny odcinek?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 509 - streszczenie
Cruz będzie miała dość niezapowiedzianych i przeciągających się wizyt Julii oraz Pelaya. Pelayo nie będzie owijał w bawełnę: jeśli Cruz nie dotrzyma dawnej umowy, zdradzi Catalinie całą prawdę. Ricardo zaniepokoi się zachowaniem Rómula i zapyta przyjaciela, co tak naprawdę przed nim ukrywa. Maria spróbuje przekonać Janę, by jeszcze przed ślubem powiedziała Manuelowi prawdę o swojej przeszłości. Santos dostanie polecenie, by zająć się szkoleniem Marcela.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 509 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
509. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 29 października 2026 roku w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. W tym odcinku Pelayo postawi Cruz ultimatum i zagrozi, że wyjawi Catalinie prawdę.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a nad wieloma sprawami ciążą rodzinne tajemnice. Nie brakuje też romansów, zemsty, zdrad, szantaży i walki o majątek. W serialu grają m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz