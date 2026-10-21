W poprzednim odcinku Pelin zasypywała Poyraza komplementami, co wzbudziło zazdrość Nany. Poyraz próbował uspokoić żonę, a gdy dostał od Pelin wyjątkowy prezent urodzinowy, jasno dał Nanie do zrozumienia, że to ona jest dla niego najważniejsza. Sinan nie przejął się uwagami matki i nadal wspierał Aynur. Cennet postanowiła sprzedać ziemię w Skopje, a potem osobiście poszła do banku, by spłacić dług. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odcinek 1060 - streszczenie

Poyraz odkryje, że Cennet zastawiła rodzinny dom. Gdy znikną pieniądze przeznaczone na spłatę długu, rodzinie zacznie grozić eksmisja. Atakan wykorzysta ich trudną sytuację i zaoferuje pomoc, ale zażąda w zamian Pelin. Poyraz odrzuci jego propozycję. Tymczasem Isil oskarży Sinana o nadużywanie stanowiska, by chronić Aynur. Po jej donosie Sinan zostanie odsunięty od obowiązków prokuratora.

„Dziedzictwo” odcinek 1060 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1060. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 29 października 2026 roku na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:00. Poyraz będzie musiał zmierzyć się z dramatyczną sytuacją Cennet, a Sinan poniesie konsekwencje donosu Isil.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje wystawiają na próbę tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują również codzienne sprawy domowników oraz wątki poboczne. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar