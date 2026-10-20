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W poprzednim odcinku Beyza zaczęła pracę w salonie. Yonca, wspierana przez Cemila, zdobyła nowe klientki. Cemil wciąż ukrywał przed Deryą, że pomaga Yonce. W rezydencji Hancer powiedziała Cihanowi, że Melih ponownie wypłynął w morze. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Panna młoda” odcinek 235 - streszczenie
Cemil wciąż będzie ukrywał przed Deryą, że pomaga Yonce w salonie fryzjerskim. Hancer wyjaśni Cemilowi, że Melih wypłynął w rejs, bo chce zarobić więcej pieniędzy. Sila porozmawia z bratem, którego Mukadder przetrzymuje w zakładzie zamkniętym. Sinem i Melih nie potrafią zostawić Hancer samej. Dlatego na razie zrezygnują z planu ucieczki.
„Panna młoda” odcinek 235 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
235. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W kolejnej części widzowie poznają dalsze losy Hancer, Cemila i pozostałych bohaterów.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie opiekującej się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by opłacić leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder uznała Hancer za idealną żonę dla syna, ale po narodzinach wnuka chciała odesłać ją z domu. Jej plan zaczyna się komplikować, gdy między Hancer a Cihanem rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin