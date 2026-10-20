W poprzednim odcinku rada lokatorów zdecydowała, że na czas choroby Servanda zatrudni kogoś na jego miejsce. Dozorca jedynie udawał chorego, bo chciał uniknąć obowiązków. Lucia, dziecko z kazirodczego związku, była przez mieszkańców Akacjowej traktowana niemal jak trędowata. Nie zgodziła się na publiczną pokutę, ponieważ uważała się za niewinną. Inigo poradził Leonor, by poprosiła znajomych o wystawienie jej sztuki, żeby mogła zobaczyć ją na scenie. Co czeka bohaterów tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 987 - streszczenie

Celia i ojciec Telmo spróbują odwieść Lucię od Samuela. Ona jednak, mimo ich ostrzeżeń, postanowi przekazać mu jeszcze większą sumę pieniędzy. Casilda zacznie mieć wątpliwości, czy don Maximiliano rzeczywiście jest jej ojcem. Rosina mimo wszystko zacznie akceptować ją jako członka rodziny. Lucia w końcu zdradzi Celii swój największy sekret i wyzna, że jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando opowie Lolicie własną wersję historii o miłości dwóch kobiet, przedstawiając siebie jako wielkiego bohatera.

„Akacjowa 38” odcinek 987 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

987. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Jej akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy, którą zamieszkują ludzie z różnych klas społecznych. Historia koncentruje się na kilku mieszczańskich rodzinach, a każdy z lokatorów skrywa własne tajemnice i pragnienia. Nie brakuje tu dramatów, romansów i tragicznych wydarzeń. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela