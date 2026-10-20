W poprzednim odcinku Jana wyznała Píi, co naprawdę łączy ją z Manuelem. Martina poprosiła Julię, by została w La Promesie jeszcze przez kilka dni. Wśród służby narastało napięcie. Petra unikała Teresy, bo nie potrafiła pogodzić się z tym, że po śmierci Feliciana tak szybko związała się z innym mężczyzną. Ricardo przekazał wszystkim wiadomość o odejściu Salvadora, a Rómulo przedstawił markizowi kandydata na jego miejsce. Alonso próbował odbudować relację z żoną. Co wydarzy się teraz?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 508 - streszczenie

Rómulo odwiedzi Píę, a ona będzie błagać go, by nie mówił markizostwu o Janie i Manuelu. Zakochani zaczną planować potajemny ślub, choć ich sekret wciąż może wyjść na jaw. Catalina otwarcie powie Lorenzowi, że zrobi wszystko, by odzyskać kontrolę nad rodzinnym interesem. Salvador pożegna się ze wszystkimi przed wyjazdem, a Rómulo zatrudni na jego miejsce Marcela. Currę będą coraz mocniej dręczyć wspomnienia z wojny. Simona otrzyma list od Virtudes.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 508 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

508. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku, o godzinie 15:05 w TVP2. Rómulo znajdzie się pod presją Píi, która będzie chciała ochronić sekret Jany i Manuela. W tym samym czasie zakochani zaczną przygotowywać się do potajemnego ślubu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu splatają się romanse, rodzinne sekrety, walka o majątek, zemsta i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu grają m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján