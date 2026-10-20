W poprzednim odcinku Cansel i Pelin próbowały upokorzyć Nanę w oczach Poyraza, ale mężczyzna nie dał się nabrać na ich intrygę. Sinan, mimo niezadowolenia Aynur, nie chciał opuszczać hotelu. Po rozmowie z kobietą ostatecznie się wymeldował. Wcześniej poprosił Ibrahima o urządzenie do podsłuchu, dzięki któremu w ostatniej chwili uwolnił Aynur z rąk właściciela hotelu. Co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1059 - streszczenie

Pelin będzie obsypywać Poyraza komplementami, co wzbudzi zazdrość Nany. Poyraz spróbuje jednak uspokoić żonę. Wkrótce potem Pelin wręczy mu wyjątkowy prezent urodzinowy. Mężczyzna doceni ten gest, ale jasno da Nanie do zrozumienia, że to właśnie ona jest dla niego najważniejsza. Sinan nie posłucha matki i nadal będzie wspierał Aynur. Cennet zdecyduje się sprzedać ziemię w Skopje, a następnie osobiście pójdzie do banku, by spłacić dług.

„Dziedzictwo” odcinek 1059 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1059. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 28 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. W tym odcinku losy Nany, Poyraza i pozostałych bohaterów znów mocno się skomplikują.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje też oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Istotną częścią historii jest również codzienność oraz relacje drugoplanowych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar