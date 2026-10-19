Wielkie starcie serialowych gigantów w Polsce. "Euforia" i "Ród Smoka" mają polskich rywali

Festiwal ToruńCAMERIMAGE odkrywa karty. Te seriale powalczą o prestiżową nagrodę!

Fani seriali mają na co czekać! Organizatorzy 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE ogłosili listę produkcji, które zmierzą się w prestiżowym Konkursie Seriali Telewizyjnych. Wśród nominowanych znalazły się zarówno kontynuacje absolutnych hitów, jak i zupełnie nowe, intrygujące tytuły z całego świata, w tym dwie mocne propozycje z Polski. Na liście nie zabrakło gigantów, czyli "Euforii" i "Rodu Smoka". Szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników małego ekranu, a rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Wielkie powroty i nowe dramaty. Co czeka bohaterów "Euforii" i "Rodu Smoka"?

Trzeci sezon "Euforii" był jedną z najbardziej oczekiwanych premier. W pierwszym odcinku nowej serii akcja przenosi się o kilka lat do przodu. Po ukończeniu szkoły średniej Rue będzie musiała w końcu zmierzyć się ze swoimi długami. Z kolei Cassie, próbując sfinansować wymarzony ślub, postanowi zdobyć popularność w internecie. Jej plany nie spodobają się Nate'owi, który sam mierzy się z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu swojego ojca, Cala. Równie gorąco było w trzecim sezonie "Rodu Smoka". W odcinku zatytułowanym "Sól i Morze, Ogień i Krew" konflikt w Westeros wkracza w decydującą fazę. Podczas gdy flota Triarchii wypływa, by stawić czoła Corlysowi, Rhaenyra przygotowuje się do zdobycia Królewskiej Przystani, ufając obietnicom złożonym przez Alicent.

Polskie produkcje w międzynarodowym starciu. Nowe spojrzenie na "Lalkę"

W konkursie znalazły się aż dwie polskie produkcje, które powalczą z międzynarodowymi hitami. Pierwszą z nich jest miniserial "Lalka" w reżyserii Pawła Maślony. To świeże spojrzenie na klasyczną historię. Młoda arystokratka Izabela Łęcka, zamiast zgodzić się na aranżowane małżeństwo, ma własny plan na życie, który chce zrealizować wbrew konwenansom. Na jej drodze staje zamożny kupiec Stanisław Wokulski, obsesyjnie w niej zakochany. Drugi polski tytuł to "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka. Akcja miniserialu rozgrywa się w Wigilię 1976 roku. W drodze na pasterkę pod kołami autobusu ginie trójka młodych ludzi. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale matka ofiar i młody policjant nie wierzą w takie wyjaśnienie. Rozpoczynają własne śledztwo, które ujawni szokujące fakty.

Mroczne tajemnice i pościgi. Od "Obsesji" po "Przylądek Strachu"

Wielbiciele mrocznych historii i thrillerów również znajdą coś dla siebie. W serialu "Obsesja" agentka FBI Alice Black rusza w pościg za tajemniczą seryjną morderczynią. Gdy losy kobiet się splatają, granica między dobrem a złem zacznie się zacierać. Z kolei "Przylądek Strachu", inspirowany filmem Martina Scorsesego, opowie o szczęśliwym małżeństwie prawników, Annie i Tomie Bowdenach. Ich spokój burzy wyjście z więzienia osławionego mordercy, Maxa Cady'ego, który za ich sprawą trafił za kratki i teraz pragnie zemsty.

Superbohater w czasach kryzysu i walka o przetrwanie na bezludnej wyspie

Akcja "Spider-Noir" rozgrywa się w Nowym Jorku w 1933 roku, w czasach Wielkiego Kryzysu. Ben Reilly, który pięć lat wcześniej zrezygnował z roli superbohatera, z trudem zarabia na życie jako prywatny detektyw. Gdy prowadzone przez niego śledztwo odkrywa powiązania z wpływowymi osobami w mieście, będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. Do rywalizacji staje także nowa ekranizacja klasyki – "Władca much". Po katastrofie samolotu grupa uczniów trafia na tropikalną wyspę, gdzie musi walczyć o przetrwanie. Podczas gdy Piggy i Ralph próbują zaprowadzić porządek, dążenie Jacka do przejęcia władzy zagrozi kruchemu światu, który udało im się stworzyć.

Od klasyki literatury po koreańskie duchy

W konkursie znalazła się również kontynuacja "Opowieści podręcznej" – serial "Testamenty". Produkcja śledzi losy dwóch nastolatek, Agnes i Daisy, które trafiają do elitarnej szkoły dla przyszłych żon w Gileadzie. Zobaczymy też drugi sezon serialu "Sto lat samotności", w którym pułkownik Aureliano będzie decydował o losach świata, a także produkcje takie jak "Madison" o rodzinie przenoszącej się w dzikie rejony Montany oraz południowokoreański miniserial "Pałac Wschodni", gdzie łowca duchów na zlecenie króla zmierzy się ze zjawą nawiedzającą staw.

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