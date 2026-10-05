W poprzednim odcinku Beyza zatrzymała się u Yoncy. Sinem odzyskała nadzieję, gdy usłyszała o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie rosło, aż Cihan stracił panowanie nad sobą i zaatakował Engina. Derya naciskała na Cemila, by wziął kredyt. Co wydarzy się teraz?

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„Panna młoda” odcinek 220 - streszczenie

Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana od razu wzrośnie. Mężczyzna porozmawia z adwokatem i usłyszy, że jego sytuacja prawna jest niekorzystna. Te wiadomości sprawią, że Cihan zacznie podejrzewać Hancer o złe intencje. Tymczasem Derya nie ukryje złości, gdy dowie się, że Yonca kupiła salon fryzjerski.

„Panna młoda” odcinek 220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

220. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w sobotę, 10 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 17:15. W tym odcinku napięcie między bohaterami jeszcze bardziej wzrośnie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że w domu wciąż mieszka jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin