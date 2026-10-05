"Panna młoda": streszczenie odcinka 220

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 9:34

W 220. odcinku „Panny młodej” Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana gwałtownie wzrośnie. Rozmowa z adwokatem nie przyniesie mu dobrych wiadomości. Cihan zacznie przez to wątpić w intencje Hancer. Tymczasem Derya wpadnie w złość, gdy pozna decyzję Yoncy.

W poprzednim odcinku Beyza zatrzymała się u Yoncy. Sinem odzyskała nadzieję, gdy usłyszała o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie rosło, aż Cihan stracił panowanie nad sobą i zaatakował Engina. Derya naciskała na Cemila, by wziął kredyt. Co wydarzy się teraz?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Panna młoda” odcinek 220 - streszczenie

Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana od razu wzrośnie. Mężczyzna porozmawia z adwokatem i usłyszy, że jego sytuacja prawna jest niekorzystna. Te wiadomości sprawią, że Cihan zacznie podejrzewać Hancer o złe intencje. Tymczasem Derya nie ukryje złości, gdy dowie się, że Yonca kupiła salon fryzjerski.

„Panna młoda” odcinek 220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

220. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w sobotę, 10 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 17:15. W tym odcinku napięcie między bohaterami jeszcze bardziej wzrośnie.

Polecany artykuł:

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że w domu wciąż mieszka jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zamyślony i smutny Cihan z serialu Panna młoda. O streszczeniu 220. odcinka produkcji przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Panna młoda turecki serial
panna młoda