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W poprzednim odcinku Beyza zatrzymała się u Yoncy. Sinem odzyskała nadzieję, gdy usłyszała o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie rosło, aż Cihan stracił panowanie nad sobą i zaatakował Engina. Derya naciskała na Cemila, by wziął kredyt. Co wydarzy się teraz?
„Panna młoda” odcinek 220 - streszczenie
Beyza wręczy Hancer pozew rozwodowy, a napięcie wokół Cihana od razu wzrośnie. Mężczyzna porozmawia z adwokatem i usłyszy, że jego sytuacja prawna jest niekorzystna. Te wiadomości sprawią, że Cihan zacznie podejrzewać Hancer o złe intencje. Tymczasem Derya nie ukryje złości, gdy dowie się, że Yonca kupiła salon fryzjerski.
„Panna młoda” odcinek 220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
220. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w sobotę, 10 października 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 17:15. W tym odcinku napięcie między bohaterami jeszcze bardziej wzrośnie.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że w domu wciąż mieszka jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin