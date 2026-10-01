"Panna młoda": streszczenie odcinka 219

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-01 6:55

W 219. odcinku „Panny młodej” Beyza zatrzyma się u Yoncy. Tymczasem Sinem odzyska nadzieję, gdy usłyszy o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Napięcie szybko wymknie się spod kontroli, a Cihan zaatakuje Engina.

W poprzednim odcinku Beyza miała pretensje do Gülsüm, a jednocześnie groziła Cihanowi. Engina dręczyły wyrzuty sumienia. Cihan oskarżył Hancer o całą sytuację. Wkrótce Beyza podjęła radykalny krok, zabrała dziecko i zniknęła z posiadłości. Gdy Cihan próbował jeszcze znaleźć wyjście z sytuacji, Nusret pozbawił go resztek nadziei. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 219 - streszczenie

Beyza zatrzyma się u Yoncy. Sinem odzyska nadzieję, gdy dotrze do niej wiadomość o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Atmosfera zrobi się coraz bardziej napięta. W końcu Cihan straci panowanie nad sobą i rzuci się na Engina z pięściami. Derya będzie naciskać na Cemila, przekonując go, że powinien wziąć kredyt.

„Panna młoda” odcinek 219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

219. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w piątek, 9 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku Cihan straci panowanie nad sobą i zaatakuje Engina.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder upatruje w Hancer żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zaskoczona kobieta i zdenerwowany, krzyczący mężczyzna. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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