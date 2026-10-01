W poprzednim odcinku Beyza miała pretensje do Gülsüm, a jednocześnie groziła Cihanowi. Engina dręczyły wyrzuty sumienia. Cihan oskarżył Hancer o całą sytuację. Wkrótce Beyza podjęła radykalny krok, zabrała dziecko i zniknęła z posiadłości. Gdy Cihan próbował jeszcze znaleźć wyjście z sytuacji, Nusret pozbawił go resztek nadziei. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 219 - streszczenie

Beyza zatrzyma się u Yoncy. Sinem odzyska nadzieję, gdy dotrze do niej wiadomość o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Atmosfera zrobi się coraz bardziej napięta. W końcu Cihan straci panowanie nad sobą i rzuci się na Engina z pięściami. Derya będzie naciskać na Cemila, przekonując go, że powinien wziąć kredyt.

„Panna młoda” odcinek 219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

219. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w piątek, 9 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku Cihan straci panowanie nad sobą i zaatakuje Engina.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder upatruje w Hancer żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin