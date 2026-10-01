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W poprzednim odcinku Beyza miała pretensje do Gülsüm, a jednocześnie groziła Cihanowi. Engina dręczyły wyrzuty sumienia. Cihan oskarżył Hancer o całą sytuację. Wkrótce Beyza podjęła radykalny krok, zabrała dziecko i zniknęła z posiadłości. Gdy Cihan próbował jeszcze znaleźć wyjście z sytuacji, Nusret pozbawił go resztek nadziei. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 219 - streszczenie
Beyza zatrzyma się u Yoncy. Sinem odzyska nadzieję, gdy dotrze do niej wiadomość o możliwym rozwodzie Cihana z intrygantką. Atmosfera zrobi się coraz bardziej napięta. W końcu Cihan straci panowanie nad sobą i rzuci się na Engina z pięściami. Derya będzie naciskać na Cemila, przekonując go, że powinien wziąć kredyt.
„Panna młoda” odcinek 219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
219. odcinek „Panny młodej” TVP2 wyemituje w piątek, 9 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku Cihan straci panowanie nad sobą i zaatakuje Engina.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder upatruje w Hancer żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam także jego była żona Beyza. Z czasem między małżonkami rodzi się uczucie, choć Mukadder planowała odesłać Hancer po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin