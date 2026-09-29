La Promesa, odcinek 489: Cruz przeprosi Catalinę i poprosi ją o powrót do pałacu, a Adriano podejmie bolesną decyzję [ZDJĘCIA]

Catalina i Adriano w 489. odcinku „La Promesy” – ich miłość dobiega końca

Catalina potrzebowała odmiany po rozczarowaniu hrabią Añilem, a w jej życiu pojawił się Adriano, młody parobek, któremu Luján pomagał w zarządzaniu ziemią po śmierci ojca. Ich pierwsze spotkania nie zapowiadały romansu. Dzieliły ich pochodzenie, doświadczenia i wzajemne uprzedzenia.

Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Catalina odkryła swoje prawdziwe uczucia, a relacja z Adriano stała się dla niej czymś znacznie ważniejszym niż przyjaźń. Para przeżyła razem wiele trudnych chwil, aż w końcu ich związek stał się faktem.

W 479. odcinku „La Promesy” Catalina i Adriano spędzili razem noc. Później ich relacja nadal się rozwijała, mimo przeszkód i sprzeciwu rodziny. Niestety, do czasu. W 489. odcinku "La Promesy" wszystko legnie w gruzach.

Adriano odejdzie z „La Promesy” w 489. odcinku „La Promesy”. Catalina urządzi mu pożegnanie

W 489. odcinku „La Promesy” Catalina zaprosi Adriano na pożegnalną kolację. Nie będzie to zwykłe spotkanie zakochanych. Oboje będą świadomi, że ich wspólna historia zbliża się do końca. Podczas szczerej rozmowy wrócą do swoich uczuć i tego, co ich połączyło. Adriano stanie przed trudnym wyborem, a następnie podejmie bolesną decyzję. Jego odejście oznacza koniec ważnego etapu w życiu Cataliny.

Cruz od początku była przeciwna Catalinie i Adriano

Na drodze tej pary od początku stała również Cruz. Markiza nigdy nie przepadała za Adriano i nie uważała go za odpowiedniego partnera dla swojej córki. Ich związek był dla niej nie do zaakceptowania także ze względu na różnice społeczne.

W 489. odcinku Cruz za namową Maríi Antonii przeprosi Catalinę i poprosi ją o powrót do pałacu. To jednak nie zmieni sytuacji Adriano. Catalina może wrócić do La Promesy, ale Adriano zdecyduje się odejść.

Virtudes dostanie nową szansę w 489. odcinku „La Promesy”

Jak będą wyglądały losy innych bohaterów "La Promesy" w 489. odcinku serialu? Ważne wiadomości przyniesie Candela, która wróci z miasteczka. Jej nowina może mieć ogromne znaczenie dla Virtudes. Pojawi się bowiem szansa na odzyskanie syna. To szczególnie ważne po wydarzeniach z poprzednich odcinków. W 487. odcinku Rómulo zgodził się na sprzedaż dżemów przygotowywanych przez służbę, aby Virtudes mogła poprawić swoją sytuację. Teraz kobieta może otrzymać kolejną możliwość odzyskania dziecka.

Cruz rezygnuje z koncertu, Petra i Ricardo znów się kłócą

W 489. odcinku Cruz ostatecznie zrezygnuje z organizacji koncertu. Wcześniej wydarzenie miało być związane z powrotem Manuela do La Promesy, jednak plany markizy ulegną zmianie. Tymczasem między Petrą i Ricardo nadal będzie dochodziło do spięć. Oboje nie przestaną wzajemnie obrzucać się pretensjami, przez co konflikt między nimi wciąż będzie daleki od zakończenia.

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