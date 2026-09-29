W poprzednim odcinku Martina coraz gorzej znosiła myśl o życiu w klasztorze. Catalina próbowała uspokoić kuzynkę i obiecała, że zrobi wszystko, by odzyskała wolność. María zauważyła też, że Salvador zachowuje się inaczej niż zwykle. U Virtudes narastało napięcie, bo kobieta nie chciała zgłosić na policję zaginięcia teściów. Martina stanowczo odrzuciła warunek Ayali, uznając go za szantaż. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 493 - streszczenie

Santos wyzna Petrze, że to właśnie on zaprosił księżną de Carril, by utrudnić Verze pracę. Manuel i Jana wreszcie spotkają się po wielu miesiącach rozłąki. Petra zagrozi Ayali. Salvador poprosi Maríę, by wspólnie ustalili datę ślubu, lecz ona wciąż będzie miała wątpliwości. María odwiedzi również Píę, która ukrywa się w jaskini.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 493 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

493. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Petra stanie wtedy twarzą w twarz z Ayalą, a Manuel i Jana spotkają się po długiej rozłące.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana zatrudniła się tam jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, napotyka przeszkody w postaci różnic klasowych, rodzinnych tajemnic i interesów mieszkańców pałacu. Losy arystokratów oraz służby splatają romanse, zdrady, szantaże i walka o pozycję. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes