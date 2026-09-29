W poprzednim odcinku Sinan robił wszystko, by udowodnić niewinność Aynur, choć prokurator Baran z podejrzliwością przyglądał się ich relacji. Nagrania z monitoringu miały być kluczem do oczyszczenia kobiety z zarzutów. Szybko wyszło jednak na jaw, że materiał z czasu morderstwa jest uszkodzony. Tymczasem Cansel, działając na polecenie Sahina, musiała opuścić dom i pożegnać swoje dotychczasowe życie. Co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1045 - streszczenie

Po powrocie do domu Nana troskliwie zajmie się Poyrazem. W gorączce mężczyzna wyzna jej miłość. Kiedy odzyska zdrowie, oboje spędzą razem miłe chwile i spróbują wspólnie nauczyć się gotować. Sinan dowie się natomiast o zaginięciu nagrań z monitoringu związanych z morderstwem i skonfrontuje się z Baranem. Oskarży go o ukrycie dowodów. Aynur załamie się, bo straci jedyną rzecz, która mogła potwierdzić jej niewinność. Sinan zapewni ją o swoim wsparciu i obieca znaleźć dobrego adwokata. Nazli, wdzięczna za pomoc, zaprosi Merta do kawiarni.

„Dziedzictwo” odcinek 1045 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1045. odcinek „Dziedzictwa” TVP1 wyemituje 7 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Tego dnia losy Nany, Poyraza, Sinana i Barana znów mocno się skomplikują.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum opowieści są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. W fabule pojawiają się również oskarżenia, manipulacje i sekrety z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują też zwykła domowa codzienność i wątki poboczne. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar