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W poprzednim odcinku Samuel nadal namawiał Lucię, by nie wyjawiała Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta mimo to zdradziła tę tajemnicę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Servando spędził noc na dworze z winy Cesarea, przez co zachorował na zapalenie płuc i znalazł się w ciężkim stanie. Higinio odmówił leczenia go, zasłaniając się przepisami szpitala. Don Ramon postanowił więc zapłacić za opiekę lekarską.
„Akacjowa 38” odcinek 972 - streszczenie
Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosi, że nikt ze szpitala nie zna doktora Baezy. Lekarz szybko wymyśli przekonującą historię o tajnych badaniach nad lekami. Będzie tłumaczył, że właśnie dlatego personel szpitala nie może ujawnić jego tożsamości. Później razem z Marią zdecyduje się przyspieszyć realizację swojego planu. Ksiądz Telmo obieca Lucii, że dowie się, dlaczego spotkał ją taki los. Servando zacznie mieć urojenia, a Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości. Pieniądze ze sprzedaży mają pokryć koszty leczenia Servanda.
„Akacjowa 38” odcinek 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
972 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo podważy tożsamość doktora Baezy. Lekarz będzie próbował przekonać zebranych do swojej wersji wydarzeń.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne tajemnice i marzenia. Ich codzienność wypełniają romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela