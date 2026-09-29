W poprzednim odcinku Samuel nadal namawiał Lucię, by nie wyjawiała Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta mimo to zdradziła tę tajemnicę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Servando spędził noc na dworze z winy Cesarea, przez co zachorował na zapalenie płuc i znalazł się w ciężkim stanie. Higinio odmówił leczenia go, zasłaniając się przepisami szpitala. Don Ramon postanowił więc zapłacić za opiekę lekarską.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Akacjowa 38” odcinek 972 - streszczenie

Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosi, że nikt ze szpitala nie zna doktora Baezy. Lekarz szybko wymyśli przekonującą historię o tajnych badaniach nad lekami. Będzie tłumaczył, że właśnie dlatego personel szpitala nie może ujawnić jego tożsamości. Później razem z Marią zdecyduje się przyspieszyć realizację swojego planu. Ksiądz Telmo obieca Lucii, że dowie się, dlaczego spotkał ją taki los. Servando zacznie mieć urojenia, a Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości. Pieniądze ze sprzedaży mają pokryć koszty leczenia Servanda.

„Akacjowa 38” odcinek 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

972 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo podważy tożsamość doktora Baezy. Lekarz będzie próbował przekonać zebranych do swojej wersji wydarzeń.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne tajemnice i marzenia. Ich codzienność wypełniają romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela