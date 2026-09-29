"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 972

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-29 9:39

W 972 odcinku „Akacjowej 38” Inigo postawi doktora Baezę w bardzo niezręcznej sytuacji podczas bankietu w La Deliciosie. Lekarz będzie musiał szybko znaleźć wiarygodne wyjaśnienie. Telmo obieca Lucii, że spróbuje odkryć prawdę o jej przeszłości. Tymczasem bliscy Servanda będą szukać pieniędzy na jego leczenie.

W poprzednim odcinku Samuel nadal namawiał Lucię, by nie wyjawiała Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta mimo to zdradziła tę tajemnicę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Servando spędził noc na dworze z winy Cesarea, przez co zachorował na zapalenie płuc i znalazł się w ciężkim stanie. Higinio odmówił leczenia go, zasłaniając się przepisami szpitala. Don Ramon postanowił więc zapłacić za opiekę lekarską.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Akacjowa 38” odcinek 972 - streszczenie

Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Inigo ogłosi, że nikt ze szpitala nie zna doktora Baezy. Lekarz szybko wymyśli przekonującą historię o tajnych badaniach nad lekami. Będzie tłumaczył, że właśnie dlatego personel szpitala nie może ujawnić jego tożsamości. Później razem z Marią zdecyduje się przyspieszyć realizację swojego planu. Ksiądz Telmo obieca Lucii, że dowie się, dlaczego spotkał ją taki los. Servando zacznie mieć urojenia, a Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości. Pieniądze ze sprzedaży mają pokryć koszty leczenia Servanda.

„Akacjowa 38” odcinek 972 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

972 odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Podczas bankietu w La Deliciosie Inigo podważy tożsamość doktora Baezy. Lekarz będzie próbował przekonać zebranych do swojej wersji wydarzeń.

Polecany artykuł:

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne tajemnice i marzenia. Ich codzienność wypełniają romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zmartwiona kobieta o ciemnych włosach w czarnej sukni. O losach bohaterów Akacjowej 38 przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

ROLKI

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie