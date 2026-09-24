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W poprzednim odcinku Pawełek i Tola po kłopotach w podróży wrócili rano z Bieszczad. Od razu zabrali się za przygotowania do inauguracji roku akademickiego. Po uroczystości studenci spotkali się w barku, gdzie znów wrócił temat stypendium w Sztokholmie. Doktor Dudek nie zabierze jednak ze sobą Tomka. Tymon i Edyta przejęli część obowiązków w domu Janusza, bo Agnieszka wciąż była w Pradze i nie umiała powiedzieć, kiedy wróci. Oskar po powrocie z winnicy wręczył Marioli kwiaty i publicznie wyznał jej miłość. Bolek i Henia dowiedzieli się, że mają zespół cieśni nadgarstka, a Bożenka zadeklarowała pomoc przy pieczeniu ciast. Co wydarzy się dalej?
„Klan” odcinek 4746 - streszczenie
Heniutka znów spędzi noc na pieczeniu ciast, choć kolejny raz da o sobie znać ból nadgarstków. Bożenka potwierdzi, że pomoże jej w pracy. Po degustacji wypieków Sylwii Wacek Henia uzna, że Bożenka mogłaby przygotowywać ciasta do kwiaciarnio-kawiarni. Agnieszka zadzwoni do Janusza z informacją, że jeszcze nie wraca do Warszawy. Chce pojechać z Zosią do rodziców Jaromira. Na planie Miłosz zaatakuje Szymona, a ten powie mu wprost, że za jego zachowaniem stoją osobiste urazy. Wieczorem Jerzy zacznie niepokoić się brakiem wiadomości od Oskara i Marioli. W końcu dostanie MMS-a ze zdjęciem dłoni Marioli, na której widać pierścionek zaręczynowy.
„Klan” odcinek 4746 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4746. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 2 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. Wtedy okaże się, jak potoczą się sprawy Miłosza, Szymona oraz Marioli i Oskara. Warto sprawdzić też, czy Bożenka rzeczywiście odciąży Heniutkę przy pieczeniu ciast.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach blisko związanych z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi rozmowami, małżeńskimi kryzysami, chorobami i problemami w pracy. Ważne są też nowe związki, rozstania oraz decyzje, które z czasem zmieniają relacje między postaciami. Obok Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W obsadzie są między innymi:
- Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
- Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
- Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
- Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
- Jan Piechociński jako Feliks Nowak
- Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
- Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
- Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
- Weronika Wierzbowska jako Roksi
- Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski
- Paweł Grządziel jako Jasiek Rafalski
- Magdalena Górska jako Sandra
- Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
- Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska
- Piotr Swend jako Maciek Lubicz
- Tomasz Bednarek jako Jacek Borecki
- Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski
- Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki
- Amelia Malesa jako Zosia Lubicz