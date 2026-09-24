W poprzednim odcinku Nana wezwała karetkę do nieprzytomnego Sahina. Semih zdołał uciec, ale wcześniej ugodził Poyraza nożem w plecy. Obaj bracia trafili do szpitala, a Semih poprosił Cansel o pomoc. Jej bliscy uważnie ją obserwowali i wciąż nie ufali siostrze zdrajcy. Aynur zaplanowała kolację dla Sinana, by wynagrodzić mu nieudaną wizytę w restauracji. Isil martwiła się, ponieważ Ezgi nie dawała znaku życia. Gdy poszła do niej, znalazła ciało niedoszłej synowej. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1042 - streszczenie

W domu Sinana zgaśnie prąd. Prokurator zapali świece i będzie chciał wyznać Aynur swoje uczucia, ale niespodziewanie do drzwi zapuka policja. Funkcjonariuszka zabierze gosposię na komendę, by przesłuchać ją w sprawie zabójstwa Ezgi. Sinan spróbuje dowiedzieć się czegoś o śledztwie, lecz prokurator Baran, który je prowadzi, wyraźnie okaże mu niechęć. Poyraz i Nana pojadą na spotkanie z Semihem. Na miejscu zjawi się też komisarz Rustem i aresztuje mężczyznę. Cansel będzie się bała, że brat ją wyda, jednak podczas konfrontacji na komisariacie Semih stanie po jej stronie. Zapewni, że siostra o niczym nie wiedziała. Cennet nie uwierzy w niewinność synowej. Będzie miała nadzieję, że gdy Sahin wybudzi się ze śpiączki, prawda wyjdzie na jaw.

„Dziedzictwo” odcinek 1042 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1042. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Tego dnia losy Semiha i Cansel znów mocno się skomplikują. Ważny pozostanie też wątek śledztwa w sprawie śmierci Ezgi.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. W centrum historii znajdują się Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje rozwijają się w cieniu rodzinnych tajemnic, zazdrości oraz kolejnych zagrożeń. W fabule ważne są też oskarżenia, manipulacje, sekrety z przeszłości i trudne wybory między dumą, lojalnością oraz troską o rodzinę. Obok dramatycznych sytuacji pojawia się domowa codzienność i lżejsze wątki obyczajowe. Bohaterowie często ranią się przez brak zaufania, ale szukają też bezpieczeństwa i bliskości. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar