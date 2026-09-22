W poprzednim odcinku Sahin zaczął stopniowo odzyskiwać pamięć. Poyraz zastawił pułapkę na Semiha i próbował uśpić jego czujność, przekonując go, że za wszystko odpowiada Mert. Semih uwierzył w tę wersję, lecz Sahin przypomniał sobie krytyczny dzień, w którym odkrył, że to właśnie Semih podrzucił narkotyki Poyrazowi. Zdemaskowany Semih wpadł w panikę i zdecydował się na dramatyczny krok. Rozwścieczona Ezgi poszła do Sinana i ujawniła prawdę o intrydze Isil, zdradzając, że kobieta może chodzić, choć udaje sparaliżowaną. Sinan zdecydował się to sprawdzić. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Dziedzictwo” odcinek 1040 - streszczenie

Semih przyzna, że to z jego powodu Poyraz trafił do więzienia. Wyjawi również, że zaatakował i porwał Sahina. Poyraz zacznie szukać brata, a Nana pomoże mu odnaleźć kryjówkę Semiha. Tymczasem rozgoryczona Ezgi postanowi porozmawiać z Aynur. Zanim jednak dojdzie do spotkania, kobietę zaatakuje nożownik. Isil zdecyduje się wyprowadzić z domu Sinana.

„Dziedzictwo” odcinek 1040 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1040. odcinek „Dziedzictwa” będzie można obejrzeć w środę, 30 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za bliskich. W centrum tej historii są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W życiu bohaterów nie brakuje też oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Muszą oni wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje także domowa codzienność i relacje z bliskimi. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar