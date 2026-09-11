W poprzednim odcinku Engin postanowił zdobyć próbki włosów Beyzy i jej dziecka, by potwierdzić swoje podejrzenia. Właścicielka salonu fryzjerskiego znów naciskała na Deryę, aby kupiła lokal. Melih wyznał Sinem miłość, lecz przy okazji wypomniał jej, że nie pojawiła się na jego ślubie. Cihan coraz mocniej naciskał na Hancer, domagając się wyjaśnień w sprawie tego, co chciała mu powiedzieć. Czy Hancer w końcu zdecyduje się na szczerą rozmowę?

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„Panna młoda” odcinek 203 - streszczenie

Beyza publicznie oskarży Hancer o próbę zabójstwa Cihana Gurura. Osaczona Hancer pod wpływem emocji oznajmi, że Beyza wcale nie urodziła swojego dziecka. Mukadder postanowi trzymać wspólny front z Beyzą i Gulsum. Gdy Cihan wysunie wobec Engina zarzuty, mężczyzna wyjawi, że to Beyza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin.

„Panna młoda” odcinek 203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

203. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Przed seansem warto sprawdzić program stacji, ponieważ godziny emisji mogą się zmienić.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o losach Hancer, sieroty, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny i przystaje na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam również była żona Cihana, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer, gdy ta urodzi wnuka, lecz między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin