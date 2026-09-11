W poprzednim odcinku Curro dowiedział się, że Martina trafiła do kliniki psychiatrycznej. Nie potrafił uwierzyć, że mogła mieć coś wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówiła Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a tak naprawdę cały czas była z Lopem. Wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładowała swoją złość na służbie. Manuel i Curro wrócili wspomnieniami do wojny i opowiedzieli sobie o najtrudniejszych chwilach. Uczucie Lopego i Very znów zaczęło odżywać. Co przyniesie kolejny odcinek?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - streszczenie

Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, dostanie od Curra pokrzepiający list. Jego słowa dodadzą jej sił w trudnym czasie. Romulo zdemaskuje Virtudes przed jej matką i zażąda od dziewczyny wyjaśnień. Virtudes wreszcie zdradzi, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśni bratu, czemu zajęła jego hangar. Manuel postanowi urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso będzie chciał uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji i stanowczo poprosi Marię Antonię, by wyjechała z La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

481. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Tego dnia losy Virtudes, Marii Antonii i Manuela znów mocno się skomplikują.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, bo chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje dzieląca ich różnica klasowa oraz tajemnice mieszkańców La Promesy. W tle toczą się romanse, walka o majątek i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Carmen Asecas jako Catalina Luján