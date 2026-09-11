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W poprzednim odcinku Curro dowiedział się, że Martina trafiła do kliniki psychiatrycznej. Nie potrafił uwierzyć, że mogła mieć coś wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówiła Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a tak naprawdę cały czas była z Lopem. Wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładowała swoją złość na służbie. Manuel i Curro wrócili wspomnieniami do wojny i opowiedzieli sobie o najtrudniejszych chwilach. Uczucie Lopego i Very znów zaczęło odżywać. Co przyniesie kolejny odcinek?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - streszczenie
Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, dostanie od Curra pokrzepiający list. Jego słowa dodadzą jej sił w trudnym czasie. Romulo zdemaskuje Virtudes przed jej matką i zażąda od dziewczyny wyjaśnień. Virtudes wreszcie zdradzi, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśni bratu, czemu zajęła jego hangar. Manuel postanowi urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso będzie chciał uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji i stanowczo poprosi Marię Antonię, by wyjechała z La Promesy.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
481. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Tego dnia losy Virtudes, Marii Antonii i Manuela znów mocno się skomplikują.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, bo chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje dzieląca ich różnica klasowa oraz tajemnice mieszkańców La Promesy. W tle toczą się romanse, walka o majątek i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Carmen Asecas jako Catalina Luján