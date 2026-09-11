"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 481

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-11 8:10

W 481. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Alonso postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia wyjechała z pałacu. Romulo ujawni przed matką Virtudes jej sekret, a dziewczyna nie będzie już mogła milczeć. W La Promesie napięcie znów sięgnie zenitu, bo kilka trudnych spraw wyjdzie na jaw niemal w tym samym czasie.

W poprzednim odcinku Curro dowiedział się, że Martina trafiła do kliniki psychiatrycznej. Nie potrafił uwierzyć, że mogła mieć coś wspólnego z otruciem hrabiego de Ayali. Petra wmówiła Santosowi, że Vera tylko się nim bawiła, a tak naprawdę cały czas była z Lopem. Wściekła na Janę i Marię za wyjazd bez jej wiedzy, wyładowała swoją złość na służbie. Manuel i Curro wrócili wspomnieniami do wojny i opowiedzieli sobie o najtrudniejszych chwilach. Uczucie Lopego i Very znów zaczęło odżywać. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - streszczenie

Martina, przebywająca w klinice psychiatrycznej, dostanie od Curra pokrzepiający list. Jego słowa dodadzą jej sił w trudnym czasie. Romulo zdemaskuje Virtudes przed jej matką i zażąda od dziewczyny wyjaśnień. Virtudes wreszcie zdradzi, dlaczego ukradła z kościoła złoty kielich. Catalina wyjaśni bratu, czemu zajęła jego hangar. Manuel postanowi urządzić sobie pracownię w pałacu. Alonso będzie chciał uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji i stanowczo poprosi Marię Antonię, by wyjechała z La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 481 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

481. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Tego dnia losy Virtudes, Marii Antonii i Manuela znów mocno się skomplikują.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia do pałacu jako służąca, bo chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje dzieląca ich różnica klasowa oraz tajemnice mieszkańców La Promesy. W tle toczą się romanse, walka o majątek i konflikty między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
Jana z serialu La Promesa - pałac tajemnic w stroju służącej ze smutnym wyrazem twarzy. O serialu przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic