W poprzednim odcinku Oliwia wzięła udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. Podczas szarpaniny upadła w tłumie, a później razem z innymi aktywistami trafiła na komisariat. Zośka dowiedziała się o wszystkim po pracy i w panice pojechała po córkę. Ewka jako prawniczka szybko podważyła podstawy zatrzymania, dzięki czemu młodzi odzyskali wolność. Zośka nie zrobiła Oliwii awantury. Zamiast tego powiedziała jej, że jest z niej dumna. Nadal próbowała też wyjaśnić sprawę domu i wypytywała wspólnika Kamila, Piotra, o posiadłość oraz Nico. Mężczyzna udawał zaskoczonego, ale Zośka mu nie uwierzyła i zażądała wglądu w dokumenty. Oliwia wyznała potem matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu. Zośka próbowała ją pocieszyć. Co wydarzy się tym razem?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Felicita” odcinek 7 - streszczenie

Zośka powie rodzicom Kamila o Nico. Ta wiadomość będzie dla nich kolejnym bolesnym wstrząsem. Oliwia nie przestanie tęsknić za Davide. Tymczasem Zośka, Jagoda i Ewka spędzą razem czas na działce. W rzeczach syna Karol znajdzie tajemniczy przedmiot. Odkrycie wywoła u Elżbiety panikę.

„Felicita” odcinek 7 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

7. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Zośka przekaże rodzicom Kamila ważną wiadomość o Nico.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna skrywał drugie życie. W tej historii ważne są rodzinne sekrety, skomplikowany spadek, żałoba oraz uczucia, których nie da się tak łatwo zostawić za sobą. Polska perspektywa miesza się tu z włoskim temperamentem. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello