"Felicita": streszczenie odcinka 7

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-11 7:55

W 7. odcinku „Felicity” Karol natrafi w rzeczach syna na coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Jego odkrycie wywoła panikę Elżbiety. W domu Kamila znów zrobi się nerwowo, a dawne sekrety zaczną dawać o sobie znać. Zośka także przekaże jego rodzicom wiadomość, która mocno ich poruszy.

W poprzednim odcinku Oliwia wzięła udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. Podczas szarpaniny upadła w tłumie, a później razem z innymi aktywistami trafiła na komisariat. Zośka dowiedziała się o wszystkim po pracy i w panice pojechała po córkę. Ewka jako prawniczka szybko podważyła podstawy zatrzymania, dzięki czemu młodzi odzyskali wolność. Zośka nie zrobiła Oliwii awantury. Zamiast tego powiedziała jej, że jest z niej dumna. Nadal próbowała też wyjaśnić sprawę domu i wypytywała wspólnika Kamila, Piotra, o posiadłość oraz Nico. Mężczyzna udawał zaskoczonego, ale Zośka mu nie uwierzyła i zażądała wglądu w dokumenty. Oliwia wyznała potem matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu. Zośka próbowała ją pocieszyć. Co wydarzy się tym razem?

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„Felicita” odcinek 7 - streszczenie

Zośka powie rodzicom Kamila o Nico. Ta wiadomość będzie dla nich kolejnym bolesnym wstrząsem. Oliwia nie przestanie tęsknić za Davide. Tymczasem Zośka, Jagoda i Ewka spędzą razem czas na działce. W rzeczach syna Karol znajdzie tajemniczy przedmiot. Odkrycie wywoła u Elżbiety panikę.

„Felicita” odcinek 7 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

7. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Zośka przekaże rodzicom Kamila ważną wiadomość o Nico.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna skrywał drugie życie. W tej historii ważne są rodzinne sekrety, skomplikowany spadek, żałoba oraz uczucia, których nie da się tak łatwo zostawić za sobą. Polska perspektywa miesza się tu z włoskim temperamentem. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Małżeństwo Karol i Elżbieta obok auta. O nerwowej atmosferze w 7. odcinku serialu Felicita przeczytasz na Eska.
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