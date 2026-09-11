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W poprzednim odcinku Oliwia wzięła udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. Podczas szarpaniny upadła w tłumie, a później razem z innymi aktywistami trafiła na komisariat. Zośka dowiedziała się o wszystkim po pracy i w panice pojechała po córkę. Ewka jako prawniczka szybko podważyła podstawy zatrzymania, dzięki czemu młodzi odzyskali wolność. Zośka nie zrobiła Oliwii awantury. Zamiast tego powiedziała jej, że jest z niej dumna. Nadal próbowała też wyjaśnić sprawę domu i wypytywała wspólnika Kamila, Piotra, o posiadłość oraz Nico. Mężczyzna udawał zaskoczonego, ale Zośka mu nie uwierzyła i zażądała wglądu w dokumenty. Oliwia wyznała potem matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu. Zośka próbowała ją pocieszyć. Co wydarzy się tym razem?
„Felicita” odcinek 7 - streszczenie
Zośka powie rodzicom Kamila o Nico. Ta wiadomość będzie dla nich kolejnym bolesnym wstrząsem. Oliwia nie przestanie tęsknić za Davide. Tymczasem Zośka, Jagoda i Ewka spędzą razem czas na działce. W rzeczach syna Karol znajdzie tajemniczy przedmiot. Odkrycie wywoła u Elżbiety panikę.
„Felicita” odcinek 7 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
7. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego wieczoru Zośka przekaże rodzicom Kamila ważną wiadomość o Nico.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości razem z nastoletnią córką Oliwią. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna skrywał drugie życie. W tej historii ważne są rodzinne sekrety, skomplikowany spadek, żałoba oraz uczucia, których nie da się tak łatwo zostawić za sobą. Polska perspektywa miesza się tu z włoskim temperamentem. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello