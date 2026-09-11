"Klan": streszczenie odcinka 4737

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-11 8:00

W 4737. odcinku „Klanu” u Kazuniów atmosfera przy śniadaniu będzie bardzo napięta. Miłosz zamknie się w sobie, a Ala wyraźnie stanie po jego stronie. Bożenka nie zapanuje nad nerwami, co od razu zauważą jej teściowie. Czy rodzinny konflikt jeszcze się zaostrzy?

W poprzednim odcinku Skoczek zmagał się z uciążliwą wysypką. Sylwia, mimo oporów męża, umówiła go na wizytę w El-Medzie. Paweł obejrzał zmiany na skórze i dopytywał o stosowane preparaty, a sąsiadka wspomniała o maści przywiezionej z Bałkanów. Po tygodniach nieobecności Kornel chciał zobaczyć się z dziećmi. Pod domem spotkał Piotrusia, który początkowo nie był do niego przychylny, ale w końcu obaj poszli razem do domu. Bolek zauważył, że Ala tęskni za mamą, i zapewnił wnuczkę, że Bożenka wróci jeszcze tego dnia. Na żonę czekał też rozżalony Miłosz. Gdy Bożenka w końcu wróciła, między małżonkami doszło do burzliwej rozmowy. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4737 - streszczenie

U Kazuniów rodzinne śniadanie upłynie w napiętej atmosferze. Miłosz będzie milczał i prawie nic nie zje, a Ala, solidaryzując się z ojcem, także zacznie grymasić przy stole. Bożenka zareaguje zbyt nerwowo, co od razu zauważą jej teściowie. Oskar namówi Mariolę na wyjazd na festyn w winnicy. Kiedy okaże się, że wybiera się tam również Jerzy, a do rozmowy włączą się Lutka i Krzysztof, wyjazd zacznie nabierać kształtu wspólnego wypadu w większym gronie. Kornel poskarży się Ostrej na Leokadię, która nie chciała dać mu nawet chwili z dziećmi. Miłka upomni się o kieszonkowe, a Patrycja i Mariusz obiecają, że przemyślą jej prośbę. Kuba i Łukasz będą szukać sposobu na szybki zarobek, więc spróbują wyprowadzać psy za pieniądze. Ich pierwsza próba zakończy się jednak niepowodzeniem. Doktor Duda ma ogłosić, kto pojedzie z nią na stypendium do Sztokholmu. Tomek będzie pewien, że wybór padnie właśnie na niego.

„Klan” odcinek 4737 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4737. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Emisja odbędzie się w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Tego dnia bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi rodzinnymi i osobistymi problemami.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach, które są blisko związane z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi rozmowami, małżeńskimi kryzysami, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i problemami w pracy. Ważną częścią ich świata są także partnerzy, dzieci, sąsiedzi oraz przyjaciele. To historia o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach, rozgrywająca się w rytmie codziennego życia. W serialu grają m.in.:

  • Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
  • Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
  • Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
  • Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
  • Jan Piechociński jako Feliks Nowak
  • Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
  • Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
  • Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
  • Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
  • Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska
  • Piotr Swend jako Maciek Lubicz
  • Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski
  • Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki
  • Amelia Malesa jako Zosia Lubicz
Agnieszka Kaczorowska jako Bożenka z serialu Klan ma zmartwioną minę. O rodzinnym konflikcie przeczytasz na Eska.
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