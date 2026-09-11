W poprzednim odcinku Skoczek zmagał się z uciążliwą wysypką. Sylwia, mimo oporów męża, umówiła go na wizytę w El-Medzie. Paweł obejrzał zmiany na skórze i dopytywał o stosowane preparaty, a sąsiadka wspomniała o maści przywiezionej z Bałkanów. Po tygodniach nieobecności Kornel chciał zobaczyć się z dziećmi. Pod domem spotkał Piotrusia, który początkowo nie był do niego przychylny, ale w końcu obaj poszli razem do domu. Bolek zauważył, że Ala tęskni za mamą, i zapewnił wnuczkę, że Bożenka wróci jeszcze tego dnia. Na żonę czekał też rozżalony Miłosz. Gdy Bożenka w końcu wróciła, między małżonkami doszło do burzliwej rozmowy. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Klan” odcinek 4737 - streszczenie

U Kazuniów rodzinne śniadanie upłynie w napiętej atmosferze. Miłosz będzie milczał i prawie nic nie zje, a Ala, solidaryzując się z ojcem, także zacznie grymasić przy stole. Bożenka zareaguje zbyt nerwowo, co od razu zauważą jej teściowie. Oskar namówi Mariolę na wyjazd na festyn w winnicy. Kiedy okaże się, że wybiera się tam również Jerzy, a do rozmowy włączą się Lutka i Krzysztof, wyjazd zacznie nabierać kształtu wspólnego wypadu w większym gronie. Kornel poskarży się Ostrej na Leokadię, która nie chciała dać mu nawet chwili z dziećmi. Miłka upomni się o kieszonkowe, a Patrycja i Mariusz obiecają, że przemyślą jej prośbę. Kuba i Łukasz będą szukać sposobu na szybki zarobek, więc spróbują wyprowadzać psy za pieniądze. Ich pierwsza próba zakończy się jednak niepowodzeniem. Doktor Duda ma ogłosić, kto pojedzie z nią na stypendium do Sztokholmu. Tomek będzie pewien, że wybór padnie właśnie na niego.

„Klan” odcinek 4737 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4737. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Emisja odbędzie się w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Tego dnia bohaterowie będą musieli zmierzyć się z kolejnymi rodzinnymi i osobistymi problemami.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach, które są blisko związane z jej życiem. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi rozmowami, małżeńskimi kryzysami, nowymi związkami, rozstaniami, chorobami i problemami w pracy. Ważną częścią ich świata są także partnerzy, dzieci, sąsiedzi oraz przyjaciele. To historia o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i powrotach, rozgrywająca się w rytmie codziennego życia. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz