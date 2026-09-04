W poprzednim odcinku poród Darii trwał już drugą dobę, a wyczerpana lekarka wyładowała złość na Krzysztofie. Gdy ich córka przyszła na świat, Wroński przeciął pępowinę, a świeżo upieczeni rodzice wybrali dla niej imię. Chwilę później Krzysztof, poruszony emocjami, zemdlał, czym mocno zaniepokoił Darię. Trafił na kardiologię, gdzie ponownie stracił przytomność. Kai nie dawało spokoju, że po podanych lekach nie powinno do tego dojść. Piotrowska nadzorowała też troje stażystów, w tym Wiktora, który wcześniej wynajął jej mieszkanie. Musiała również wyjaśnić z Natalią, czy stażystka nie zignorowała zaleceń. Wkrótce Kaja zajęła się nauczycielką, która zasłabła w szkole. Podejrzewała zawał, ale podczas transportu na kardiologię u pacjentki doszło do zatrzymania krążenia. Kaja i stażyści walczyli o jej życie, a konflikt lekarki z Natalią tylko się zaostrzał. Wiktor coraz śmielej okazywał Kai swoje zauroczenie. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 139 - streszczenie

Ratownicy pojadą do pożaru w bloku, gdzie znajdą ciężko poparzoną i nieprzytomną dziewczynę. Szybko wyjdzie na jaw, że to młoda Romka, która za tydzień ma wziąć ślub. Sąsiedzi nie będą kryli niechęci do jej rodziny, co jeszcze bardziej pogrąży załamanego ojca. Marta zawiezie poszkodowaną do szpitala, a policja szybko ustali, że pożar był skutkiem celowego podpalenia. Prawda okaże się wstrząsająca. Do zespołu SOR-u dołączy Ania Knapik i poprosi Kaśkę o konsultację chłopca z wysypką. Dziecko trafi na pediatrię, a Hajduk zacznie podejrzewać, że jego matka zmaga się z depresją. W tym samym czasie Bartek oznajmi byłej żonie, że dom i wszystko, co się w nim znajduje, należą do niego. Potem ponownie wystawi nieruchomość na sprzedaż. Awantura byłych małżonków odstraszy klientów, dlatego Kasia wezwie policję. Łukasz odwiedzi Krzysztofa, który będzie naciskał na wypis ze szpitala. Marta spróbuje uzyskać pomoc dla poparzonej dziewczyny od Ilony. Przy okazji dowie się, że jej matka była w klinice, i zacznie podejrzewać, że z jej rodzicami dzieje się coś złego. Krzysztof zadeklaruje też, że chce zamieszkać z Darią i być zaangażowanym ojcem.

„Szpital św. Anny” odcinek 139 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

139. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku, na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. W centrum wydarzeń znajdzie się sprawa ciężko poparzonej dziewczyny. Bartek po raz kolejny pokłóci się też z byłą żoną o dom.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Trudne dyżury przeplatają się u nich z problemami rodzinnymi, miłością i konfliktami w życiu prywatnym. Ważne są także przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk