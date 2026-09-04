Pierwsza miłość. Kinga wróci do Janka! Jolka przyłapie ich w czułych objęciach - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4254: Zbliża się emisja na antenie Polsatu

W nadchodzącym odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek znajdą się w całkowicie innym położeniu, choć jeszcze niedawno wydawało się, że ich małżeństwo jest ostatecznie skończone. Głównym problemem pozostanie romans Janka z Lilką (Sylwia Sokołowska), który mocno nadszarpnął zaufanie Kingi do męża. Sytuację dodatkowo skomplikowała tragedia po śmierci Jaśminki, co doprowadziło do miesięcy spędzonych właściwie z dala od siebie. Rozprawa rozwodowa miała ostatecznie zamknąć ten rozdział, ale decyzja sądu nie przypieczętowała zakończenia ich związku. Kinga będzie musiała odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: czy w głębi serca faktycznie nic już nie czuje do Janka?

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Wielki powrót Kingi i Janka w 4254 odcinku "Pierwszej miłości". Jolka odkryje ich sekret

W 4254 odcinku serialu "Pierwsza miłość" odpowiedź na pytania Kingi stanie się znacznie prostsza. Chociaż bohaterka będzie próbowała wmówić sobie i innym, że pamięta o wszystkich krzywdach ze strony męża i nie potrafi zapomnieć o jego niewierności, to będąc w pobliżu Janka poczuje coś, nad czym nie zapanuje. Z kolei Janek zmieni swoje zachowanie i zamiast naciskać na powrót, zacznie subtelnie dawać sygnały, że wciąż zależy mu na żonie i rodzinie. Ta zmiana sprawi, że bariera między nimi zacznie pękać, a do widzów wkrótce trafi bardzo znacząca scena z udziałem małżonków.

W pewnym momencie Kinga i Janek znajdą się na tyle blisko siebie, że sytuacja przestanie przypominać zwykłą rozmowę byłych małżonków. Ich czuły uścisk będzie jasnym dowodem na to, że ich relacja nie została całkowicie przekreślona. Właśnie ten moment zostanie nakryty przez Jolkę. Dziewczyna, która w przeszłości niejednokrotnie wywoływała chaos w życiu Kingi, teraz stanie się mimowolnym świadkiem tego intymnego zdarzenia. Czy Jolka zachowa tę informację dla siebie? Biorąc pod uwagę jej dotychczasowe zachowanie, wszystko jest możliwe.

Jolka w nowym odcinku "Pierwszej miłości" na tropie tajemnicy. Przyłapie Kingę i Janka na bliskości

Widok Kingi w objęciach Janka będzie dla Jolki prawdziwym szokiem, zwłaszcza po ostatnich informacjach o nieuniknionym rozwodzie. Sama Żukowska przez długi czas upierała się, że nie wybaczy mężowi, a jednak uczuć nie da się wyłączyć na żądanie. Ich czuły gest może oznaczać nowy początek, a Jolka przypadkowo jako pierwsza zauważy, że relacja Kingi i Janka zaczyna się diametralnie zmieniać na lepsze.