W ostatnich odcinkach „Panna młoda” nie zwalniała tempa, a rodzinne tajemnice tylko podkręcały emocje. Mukadder odkryła podstęp Deryi, przez co jej dalsze plany stanęły pod znakiem zapytania. Hancer i Cihan razem przejrzeli komputer i trafili na wiadomość od Yasemin. Hilal wyraźnie próbowała zbliżyć się do Yigita: chciała go przekonać do swoich racji i zwrócić na siebie jego uwagę. Hancer miała też poważny dylemat: czy spotkać się z anonimowym darczyńcą, skoro taka rozmowa może mieć nieprzewidziane konsekwencje. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 193 - streszczenie

W 193. odcinku Melih oddaje Cihanowi neseser z gotówką. Zamiast uspokoić sytuację, między mężczyznami robi się jeszcze bardziej nerwowo. Po ostrej awanturze w sprawę wchodzi policja. Hancer i Beyza dostają wezwanie na posterunek, żeby złożyć wyjaśnienia. W tym czasie Engin i Sila coraz bardziej się do siebie zbliżają. Spędzają razem więcej czasu i zaczynają sobie ufać. Najgoręcej robi się w starym domu. Beyza traci panowanie nad sobą, wybija okno i w furii krzyczy na Hancer. Cihan stawia sprawę jasno i odsyła Beyzę do ojca, licząc, że to wreszcie utnie cały konflikt.

"Panna młoda" odc. 193 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Tureckie seriale od lat mają wierną widownię w TVP, a losy Hancer i Cihana śledzi dziś mnóstwo osób. Każdy nowy odcinek przyciąga widzów, którzy czekają na dalszy ciąg tych zawiłych historii. Jeśli chcecie być na bieżąco, zaplanujcie chwilę późnym popołudniem. Odcinek 193 „Panny młodej” TVP2 pokaże 9 września 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka telenowela o Hancer, młodej sierocie, która dla ratowania chorego brata wchodzi do wpływowej, bogatej rodziny Develioglu. Jej życie w luksusowej rezydencji komplikuje obecność byłej żony Cihana i intrygi jego matki, która widzi w Hancer głównie szansę na przedłużenie rodu. Z czasem między małżonkami z rozsądku rodzi się prawdziwe uczucie, ale szybko trafia na kolejne przeszkody. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)